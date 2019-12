Keine Fortsetzung: Serien auf Netflix, mit denen 2020 Schluss ist

Netflix-Abonnenten müssen jetzt ganz stark sein: Der Streamingdienst hat das Ende mehrerer Serien angekündigt - darunter viele beliebte Produktionen.

Jedes Jahr müssen sich Serien-Liebhaber von einigen Produktionen verabschieden, die aus den verschiedensten Gründen abgesetzt werden. Das Jahr 2020 ist keine Ausnahme. Der Streamingdienst Netflix streicht sogar Produktionen, welche eine große Fangemeinde haben. Wir haben die wichtigsten Serien, die 2020 enden, zusammengefasst:

"Dark"

Die deutsche Serie "Dark" konnte auf Netflix auch viele internationale Zuschauer begeistern. Trotzdem wird die 2020 erscheinende 3. Staffel die letzte sein. Wie CHIP berichtet, sollte "Dark" ohnehin nur drei Seasons umfassen und geht deshalb zumindest nicht vorzeitig und ohne einen passenden Abschluss zu Ende.

"Lucifer"

"Lucifer" läuft in Deutschland zwar nicht auf Netflix, wird aber von dem Streamingdienst produziert. Der hat die Serie über den charmanten Teufel nun aber endgültig gestrichen. Nächstes Jahr erscheint auf Amazon Prime die finale 5. Staffel. Wann sie zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

"Tote Mädchen lügen nicht"

Nach vier Staffeln findet auch das Drama "Tote Mädchen lügen nicht" nächstes Jahr ihr Ende. Einzelne Kritiker beanstanden allerdings, dass die Serie ohnehin zu lange hinausgezögert wurde. Die Figur Hannah Baker, auf die sich der Serientitel bezieht, taucht seit dem Ende der 2. Staffel nicht mehr auf. Insbesondere aus diesem Grund betrachten viele die bereits veröffentlichte 3. sowie eine 4. Staffel als überflüssig.

Weitere Serien, die bald enden

Und Netflix streicht noch weitere Serien. Hierzu zählen unter anderem folgende:

Serie Finale Staffel Wann erscheint die letzte Staffel? "Anne with an E" 3. Staffel 3. Januar 2020 "BoJack Horseman" 6. Staffel 31. Januar 2020 "The Rain" 3. Staffel Nächstes Jahr "Grace and Frankie" 7. Staffel Vermutlich nächstes Jahr "Glow" 4. Staffel Vermutlich nächstes Jahr

Endet "Stranger Things" nach der 4. Staffel?

Wie das Portal We got this covered in Bezug auf Insider-Informationen berichtet, soll auch "Stranger Things" nach der kommenden 4. Staffel enden. Das würde den Plänen der Produzenten widersprechen, die mit einer 5. Staffel liebäugeln. Es bleibt abzuwarten, wie es mit "Stranger Things" weitergeht. Die geplante 4. Season erscheint vermutlich ohnehin erst im Jahr 2021.

