„Kindergarten“: Doch kein Liebes-Aus bei Eric und Katha – Bewohner sind entnervt

Teilen

Eric sucht Trost bei Katha © RTL

Eric und Katha sind für ihre Streits im „Sommerhaus“ bekannt, einer davon endet sogar im Liebes-Aus. Lesen Sie hier, wie es mit dem Paar weitergeht und wie die Anderen darauf reagieren:

Seit dem 31. August kann „Das Sommerhaus der Stars“ bei RTL+ verfolgt werden. Bei RTL seit dem 7. September. Jeden Mittwoch und Sonntag kommen neue Folgen raus. In diesem Format kämpfen acht Promi-Paare um den Titel „Paar des Jahres“. Nach dem Liebes-Aus zwischen Eric und Katha in Folge 3 haben diese sich in Folge vier schon wieder vertragen. Die Konkurrenten sind genervt.

MANNHEIM24 verrät, wie es zu der Versöhnung kam und was die Bewohner darüber denken.

Eric und Katha haben sich 2021 bei einer Halloween-Party kennengelernt und recht schnell ineinander verliebt. Im Dezember kam dann die Veröffentlichung ihrer Beziehung. Das Paar ist für seine Streitereien in der Sendung bekannt. (rah)