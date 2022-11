Kritik der 1. Hälfte der 5. Staffel der Netflix-Serie „The Crown“ 

Die frühen Neunziger

+ © Netflix Kann die fünfte Staffel der Serie The Crown begeistern? © Netflix

Das britische Netflix-Drama „The Crown“ nähert sich mit der fünften Staffel über das Leben der kürzlich verstorbenen Monarchin Queen Elizabeth II. immer mehr der Gegenwart. Man spürt, dass sich der Serienmacher Peter Morgan auf diesen Gefilden nicht mehr wohlfühlt.

Nun hat die Biopic-Serie „The Crown“ die echte Queen Elizabeth II. tatsächlich überlebt. Die mit 96 Jahren verstorbene Monarchin hat Imelda Staunton („Vera Drake“, „Downton Abbey“, „Harry Potter 5“) als dritte und letzte Inkarnation ihrer selbst nicht mehr kennenlernen können. Dafür blieben ihr jedoch die allzu schmeichelhaften Darstellungen durch Claire Foy und Olivia Colman. Allgemein konnte Ihre Majestät „Lilibet“ stets dankbar sein, wie gnädig der Serienschöpfer Peter Morgan gegenüber ihr und ihrer hochwohlgeborenen Familie war.

Die zehn neuen Folgen von Staffel fünf, von denen wir die erste Hälfte bereits gesichtet haben, springen in die frühen Neunziger, als die Königin knapp 65 Jahre alt war. Neben Staunton als Elizabeth sehen wir Jonathan Pryce („Die zwei Päpste“, „Game of Thrones“) neuerdings als Prince Philip, Lesley Manville („Der seidene Faden“) als Princess Margaret, Dominic West („The Wire, „The Affair“) als Prince Charles, Elizabeth Debicki („Tenet“, „The Night Manager“) als Lady Di und Jonny Lee Miller („Elementary“, „Trainspotting“) als Premierminister Major. Ob die neue Staffel The Crown begeistert oder enttäuscht, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)