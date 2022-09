„Ekelhaft, dein Verhalten“: Eigene Fans zerreißen Eric Sindermann nach Sommerhaus-Provokation

Von: Jonas Erbas

Teilen

Im „Sommerhaus der Stars“ schießt Eric Sindermann derzeit ein Eigentor nach dem anderen. Insbesondere sein Verhalten gegenüber Ex Katharina Hambuechen sorgt für Diskussionen – und das inzwischen sogar in den Kommentarspalten seines Instagram-Profils!

Bocholt/Mallorca – An „Das Sommerhaus der Stars“ denkt Eric Sindermann (34) derzeit wohl nur sehr ungern zurück: Bei RTL kann man dort derzeit Folge für Folge das Beziehungsdrama zwischen dem 34-jährigen Realitystar und seiner (inzwischen) Ex Katharina Hambuechen (27) minutiös mitverfolgen – inklusive der tränenreichen Trennung, die direkt vor laufender Kamera erfolgte. Selbst für eingefleischte Fans des als Dr. Sindsen mehr oder weniger bekannten Modedesigners scheinen diese Szenen untragbar gewesen zu sein.

Eric Sindermann sorgt für „Sommerhaus der Stars“-Drama – Trennung vor laufender Kamera

Nein, mit seinem Verhalten hat sich Eric Sindermann weder bei den RTL-Zuschauern noch den anderen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten wirklich Freunde gemacht: Zwischen dem 34-Jährigen und dessen Begleiterin Katharina Hambuechen krachte es in der Promi-WG derart gewaltig, dass beide mehrmals nervlich dem Ende nahe schienen. Nach literweise Tränen und Anschuldigen der übelsten Art endete der Streit in der wohl unvermeidlichen Trennung – und das doch tatsächlich mitten während des Showdrehs.

Bei Instagram gehen Eric Sindermanns Follower teils knallhart mit dem Realitystar ins Gericht: Sein Verhalten im „Sommerhaus der Stars“ sei „ekelhaft“ gewesen, urteilt ein enttäuschter Fan (Fotomontage) © Screenshots/Instagram

Noch vor Eric Sindermanns Trennung vor den „Sommerhaus der Stars“-Kameras versuchten dessen Konkurrenten, darunter „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer (22) und Ex-Fußballprofi Mario Basler (53), dem ehemaligen Handballspieler ins Gewissen zu reden – doch vergebens: Der sonst eigentlich recht offen wirkende Realitystar erwies sich als beratungsresistent. Nun lesen einige seiner Fans ihm die Leviten.

Der „Sommerhaus der Stars“-Fluch schlägt zu – diese Paare trennten sich nach der Show: Staffel 1: Angelina Heger und Rocco Stark, Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan, Chris Töpperwien und Magey Kalley Staffel 2: Helena Fürst und Ennesto Monté, Nico Schwanz und Saskia Atzerodt, Martin Semmelrogge und Sonja Semmelrogge (†), Aurelio Savina und Lisa Freidinger Staffel 3: Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker, Micaela Schäfer und Felix Steiner, Patricia Blanco und Nico Gollnick, Shawne Fielding und Patrick Schöpf Staffel 4: Benjamin Boyce und Kate Merlan, Willi Herren (†) und Jasmin Herren, Johannes Haller und Yeliz Koc, Elena Miras und Mike Heiter Staffel 5: Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, Jennifer Lange und Andrej Mangold, Eva Benetatou und Chris Broy Staffel 6: Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn (inzwischen wieder liiert)

Eric Sindermann von Fans kritisiert – „Sommerhaus der Stars“-Verhalten als „ekelhaft“ abgestempelt

In den Kommentarspalten von Eric Sindermanns Instagram-Profil, welches der „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer zeitweise als privat einstellte, kocht nun die Diskussion über seinen Auftritt in der RTL-Sendung hoch: „Ekelhaft dein Verhalten! Ganz schlimm, wie du dich gegenüber deiner Freundin beziehungsweise Ex und auch den anderen [verhältst]“, strafte ihn ein Fan ab. Eine andere Zuschauerin ordnete sein Auftreten als „unterste Schublade“ ein, während in einem anderen Kommentar seine „Gier nach Ruhm und Erfolg“ bemängelt wurde.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Doch auch der ein oder andere Fürsprecher fand sich: Es gäbe „deutlich schlimmere Kandidaten, die sich deutlich schlimmer verhalten“, sprang Eric Sindermann ein Instagram-Follower zur Seite. Das könnte sich auch in den kommenden Folgen der RTL-Sendung noch zeigen: Im „Sommerhaus der Stars“ scheint sich bei Mario Basler und Lebensgefährtin Doris nämlich noch eine Krise anzubahnen. Verwendete Quellen: instagram.com/dr.sindsen, „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL/RTL+, Staffel 7, Folge 1-6)