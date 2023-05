Laute Nächte, Schampus, Küsse: Die aktuelle Folge von „Bauer sucht Frau International“ in Bildern

Fotostrecke

1 von 23 Bei „Bauer sucht ‚Frau“ International gibt es am Montag und Dienstag (22. und 23.05.2023) wieder Liebesdramen und heiße Küssen. © RTL+ 2 von 23 Neue Folgen der aktuellen Staffel „Bauer sucht Frau International“ laufen am 22. und 23. Mai 2023 bei RTL. © RTL 3 von 23 Start der neuen Staffel „Bauer sucht Frau International“ war am 1. Mai 2023. Die Bauer stammen aus Europa, Afrika Lateinamerika und Australien. © RTL 4 von 23 Darum ging es am Montag (22.05.) in der Show: Es ist die Horrorvorstellung: Leukämie mit vier Jahren – „Bauer sucht Frau International“-Kandidatin Lisa hat es erlebt. Aber sie hat den Blutkrebs überlebt. Wie ihr Bauer Ezequiel auf ihre emotionale Geschichte. © RTL 5 von 23 Auch bei der Arbeit im Weinberg sorgt Lisa für Erstaunen, denn wieder Erwarten kann sie mit der Machete richtig gut umgehen. „Du bist stark, du bist fröhlich, du bist witzig – das mag ich!“ – Weinbauer Ezequiel ist mächtig angetan von seiner Hofdame. © RTL 6 von 23 Lisa nimmt jede Herausforderung an – und das kommt nicht von Ungefähr, wie sie Ezequiel berichtet: „Es gibt auch einen Grund, warum ich so bin. Ich hatte mal Krebs. Leukämie ... Das ist Blutkrebs … mit vier Jahren. Und da hat sich irgendwie so ein Schalter umgelegt. Ich denke: Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter.“ © RTL 7 von 23 Für Lisa (rechts) war die erste Nacht im Haus von Ezquiel schrecklich, weil die Hunde so laut gebellt hatten. Trotzdem muss sich die „Bauer sucht Frau International“-Kandidatin anstrengend, da sie nich alleine beim Weinbauern eingeladen wurde. © RTL 8 von 23 „Ich will auf jeden Fall Kinder, eins oder vielleicht zwei“, macht Lisa ihren Standpunkt noch einmal deutlich. Aber dafür sei noch Zeit, antwortet sie auf Ezis Frage. Und Ezequiel? Kann sich der Winzer weitere Kinder vorstellen? „Ich würde nicht nein sagen, aber zuerst muss man eine sehr schöne und starke Beziehung entwickeln. © RTL 9 von 23 Besser spät als nie! Zum Ende der Hofwoche bei „Bauer sucht Frau International“ entdeckt Farmer Tom doch noch den Romantiker in sich. Bei Sonnenuntergang und Lagerfeuerschein beschließen seine Astrid und er, dass ihre gemeinsame Zeit noch nicht zu Ende sein soll © RTL

Seit dem 1. Mai 2023 läuft die neue Staffel „Bauer sucht Frau International“ mit Moderatorin Inka Bause bei RTL. Die aktuelle Folge vom 22.05. gibt es hier in Bildern.

Köln - Inka Bause ist das Gesicht der beliebten RTL-Serie „Bauer sucht Frau“. Der Ableger des Originals „Bauer sucht Frau“ ist zwar nicht ganz so erfolgreich, begeistert aber jedes Jahr ebenfalls ein Millionenpublikum vor den TV-Bildschirmen.

„Bauer sucht Frau International„ ist bei RTL ist gerade in die die fünfte Staffel gestartet. In Europa, Afrika, Lateinamerika und Australien suchen Bauern und Bäuerinnen nach der großen Liebe.

Moderatorin Inka Bause lässt seit Jahren in ländlichen Regionen die Herzen hüpfen - hierzulande und in der ganzen Welt. Jetzt geht das internationale Spin-off der beliebten RTL-Romanze in Staffel Nr. 5. Wer sind die eine Teilnehmerin und die sieben männlichen Teilnehmer bei „Bauer sucht Frau International“ 2023? Alle neuen Bauern sind in der Fotostrecke zu sehen. Verwendete Quellen: rtl.de

