„Let‘s Dance“ auf RTL: Paare werden getauscht – Sharon Battiste mit emotionalen Worten

Am Freitag (24. März) wurde verkündet, dass die Paare bei „Let‘s Dance“ getauscht werden. Sharon Battiste hat da eine ganz bestimmte Haltung zu. Lesen Sie hier mehr:

Sharon Battiste tanzte bei „Let‘s Dance“ eigentlich die ganze Zeit über mit Profi Christian Polanc. Schon in der nächsten Show soll aber Schluss damit sein. Das verkündete RTL am Freitag (24. März) in der Sendung. Die Paare werden getauscht, die Karten werden quasi komplett neu gemischt. Das zumindest für die Show 6. Danach sollen die Paare wieder zusammenkommen.

MANNHEIM24 verrät, wie Sharon Battiste auf den Partnertausch in Show 6 bei „Let‘s Dance“ reagiert.

Sharon Battiste ist eigentlich aus der „Bachelorette“ bekannt. 2022 war sie die Rosenverteilerin auf RTL. 2023 geht‘s mit Christian Polanc aufs Tanzparkett von „Let‘s Dance“. (fas)

