„Let‘s Dance“ auf RTL: Renata Lusin verliert Baby – und meldet sich bei Fans

Am Donnerstag (9. März) erreicht die Fans eine traurige Botschaft: „Let‘s Dance“-Star Renata Lusin hat ihr Baby verloren. Lesen Sie hier, was sie auf Instagram zu vermelden hat:

Es ist eine traurige Nachricht, die die Fans am Donnerstag (9. März) erreicht: „Let‘s Dance“-Star Renata Lusin hat ihr Kind verloren, die 35-Jährige war extra wegen ihrer Schwangerschaft für diese Staffel bei „Let‘s Dance“ ausgestiegen. Am Donnerstag spricht sie mit RTL über den Vorfall. Inzwischen hat sie sich auch bei Instagram gemeldet.

Renata Lusin ist schon seit vielen Jahren bei „Let‘s Dance“ auf RTL zu sehen. 2018 nahm sie erstmals bei der Erfolgsshow auf RTL teil. Der Verlust ihres Babys macht sie sehr traurig. (fas)