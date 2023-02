„Let´s Dance“ nennt Tänze für erste Show – so reagiert Anna Ermakova

Von: Daniel Hagen

„Let´s Dance“ geht in die nächste Runde. Endlich steht auch fest, wer welchen Tanz in der ersten Show aufführen muss. Lesen Sie hier, was Anna Ermakova tanzen muss:

Jive, Rumba, Charleston oder Tango. Für die meisten Menschen sind es einfach nur Tanzstile, von denen man vielleicht mal gehört hat, für „Let´s Dance“-Fans spielen sie jedoch eine gewaltige Rolle. Was für einen Fußballfan die Ziehung des nächsten Gegners in der Champions League ist, ist für die Anhänger der Sendung die Bekanntgabe des nächsten Tanzes. Jetzt hat RTL endlich die Tänze bekannt gegeben, die am Freitag (24. Februar) in der ersten Show gezeigt werden. Anna Ermakova hat dabei einen der bekanntesten Tänze der Welt bekommen.

MANNHEIM24 verrät, welchen Stil Anna Ermakova bei „Let´s Dance“ tanzen muss.

Bei der großen Kennenlernshow haben Anna Ermakova und ihr Tanzpartner Valentin Lusin bereits gezeigt, was sie können – und sogar das Goldene Ticket abgestaubt. In der ersten Show von „Let´s Dance“ können sie daher schonmal nicht rausfliegen. (dh)