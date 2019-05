„Let‘s Dance“ 2019: Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

In der 12. Staffel von „Let‘s Dance“ wirbeln wieder Promis mit Profi-Tänzern über das Parkett. Wer ist schon raus? Und welche Kandidaten sind noch dabei?

Update vom 24. Mai: Barbara Becker ist nicht mehr bei „Let‘s Dance“ dabei. Die Designerin konnte mit ihrem Tanz am Freitagabend nicht nur die Jury nicht überzeugen, sondern bekam auch von den Zuschauern zu wenig Anrufe. Sie musste somit gehen.

„Let‘s Dance“ 2019: Wer ist raus? Welche Kandidaten sind noch im Rennen?

Köln - Die RTL-Tanz-Show „Let‘s Dance“ verspricht Emotionen, Unterhaltung, aber auch dramatische Momente und den ein oder anderen (unfreiwillig) lustigen Fehltritt. Fast vier Stunden lang tanzen freitagabends mehr oder minder prominente Kandidaten an der Seite von echten Tanzprofis. Und das jetzt schon in der 12. Staffel! Das RTL-Format hat damit großen Erfolg, bei den ersten drei Live-Shows der 12. Staffel schalteten mindestens vier Millionen Zuschauer ein.

Ein großer Erfolgsfaktor von „Let‘s Dance“ ist die bunte Mischung an Kandidaten aus dem Show-Business. In diesem Jahr scheint der Prominenten-Mix besonders unterhaltsam zu sein. Zum einen sorgt Comedian Oliver Pocher (41) für fiese Sprüche und Schlagersängerin Kerstin Ott (37) tritt als erste Frau mit einer Tanzpartnerin auf.

Und dann gibt es da auch noch RTL-Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30), die in der dritten Live-Show für einige Lacher sorgte, als ihr Tanzpartner ihr bei einer Hebefigur zwischen die Beine fasste. Ein Kandidat begeistert die Zuschauer der aktuellen „Let‘s Dance“-Staffel besonders: Der gehörlose Kampfkunst-Meister Benjamin Piwko tanzt, ohne die Musik zu hören! Oliver Pocher machte sich mit einem geschmacklosen Witz lustig über ihn und sorgte damit für einen Riesen-Eklat.

+ Diese 14 Promis starteten am 15. März 2019 in die 12. Staffel von „Let‘s Dance“. Wer ist noch dabei? © TVNOW / Stefan Gregorowius

„Let‘s Dance“ 2019: Wer ist noch dabei bei der RTL-Show?

Kandidat(in) Tanzpartner(in) Bekannt als Evelyn Burdecki Evgeny Vinokurov Reality-Star Nazan Eckes Christian Polanc Moderatorin Ella Endlich Valentin Lusin Sängerin Pascal Hens Ekaterina Leonova Handballer Benjamin Piwko Isabel Edvardsson Kampfkunst-Meister

„Let‘s Dance“ 2019: Wer ist wann ausgeschieden?

Kandidat(in) Tanzpartner(in) Bekannt als Ausgeschieden Datum Jan Hartmann Renata Lusin Schauspieler 1. Live-Show 22. März 2019 Özcan Cosar Marta Arndt Comedian 2. Live-Show 29. März 2019 Lukas Rieger Katja Kalugina Sänger 3. Live-Show 5. April 2019 Thomas Rath Kathrin Menzinger Designer 4. Live-Show 12. April 2019 Kerstin Ott Regina Luca Sängerin 5. Live-Show 26. April 2019 Ulrike Frank Robert Beitsch GZSZ-Schauspielerin 6. Live-Show 3. Mai 2019 Sabrina Mockenhaupt Erich Klann Leichtathletin 7. Live-Show 10. Mai 2019 Oliver Pocher Christina Luft Comedian/Moderator 8. Live-Show 17. Mai 2019 Barbara Becker Massimo Sinató Designerin 9. Live-Show 24. Mai 2019

Wie entscheidet sich, wer bei „Let‘s Dance“ ausscheidet?

Eine professionelle Jury ist fester Bestandteil jedes Tanzwettbewerbs. Bei „Let‘s Dance“ 2019 besteht die Jury seit der sechsten Staffel aus Joachim Llambi (54), der bekannt ist für seine fiesen Sprüche und eine strenge Bewertung, sowie Motsi Mabuse (38) und Jorge González (51), die Llambi nicht selten Konter geben. Nach jeder Darbietung gibt die Jury eine Wertung zwischen einem und zehn Punkten ab.

Letztens stand jedoch auch eines der Jury-Mitglieder selbst in der Kritik. Somusste sich der sonst so harte Joachim Llambi von Profi-Tänzer Massimo Sinató klare Worte anhören.

+ Die Jury: Jorge González (l.), Motsi Mabuse und Joachim Llambi mit Moderator Daniel Hartwich (r.). © TVNOW / Stefan Gregorowius

Bei „Let‘s Dance“ entscheiden neben der Jury noch die Fernsehzuschauer, wer in der nächsten Live-Show wieder auftreten darf. Die Zuschauer können am Ende der Live-Shows, die in diesem Jahr von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski moderiert werden, für ihre(n) Favoriten telefonisch abstimmen.

„Let‘s Dance“ 2019: So funktioniert das Voting

Bei der Endwertung bekommt der Letztplatzierte der Jury-Wertung einen Punkt, der Vorletzte erhält zwei Punkte und so weiter. Das Tanzpaar mit der besten Jury-Wertung bekommt so viele Punkte, wie noch Paare im Rennen sind. Ebenso verhält es sich mit den Platzierungen der Zuschauerwertung.

Schließlich werden die Ergebnisse der Zuschauerwertung mit der Jury-Wertung addiert. Das Tanzpaar, das insgesamt die wenigsten Punkte erhalten hat, muss die Show verlassen. Falls mehrere letztplatzierte Tanzpaare dieselbe Wertung erhalten haben, scheidet das Duo aus, das von diesen Paaren die niedrigste Zuschauerwertung erhalten hat.

Erfahren Sie hier alle Sendetermine von „Let‘s Dance“ 2019. Alle Infos zu „Let´s Dance“ lesen Sie auch auf RTL.de.

sp