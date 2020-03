„Let‘s Dance“ 2020: Sorge um Tijan Njies Nase - So hart ist das Tanztraining der Stars

Dass Tanzen lernen kein Spaziergang ist, haben die „Let‘s Dance“-Stars bereits schmerzhaft erfahren müssen. So musste auch die Nase von Tijan Njie böse leiden.

Auch in diesem Jahr wirbeln bei „Let‘s Dance*“ wieder 14 Promis mit ihren Partnern über das Tanzparkett.

Um die neuen Choreografien einzustudieren, haben sie jeweils nur eine Woche Zeit.

Kein Wunder, dass es dabei im Training für so einige besonders schmerzhaft zugeht.

Was so elegant und mühelos aussehen soll, ist in Wahrheit meist Anstrengung pur und hart erlernt: Bei „Let‘s Dance“ schweben die Promis an der Seite ihrer Tanzprofis derzeit wieder jeden Freitag über die Bühne, doch das Training dafür ist oft echte Knochenarbeit. Das scheint an sich für alle 14 Kandidaten der RTL-Show zu gelten, doch im Falle von Tijan Njie sogar wortwörtlich, denn der Schauspieler macht sich gerade große Sorgen um seine Nase.

„Let‘s Dance“: Tijan Njie sorgt sich nach hartem Tanztraining um seine Nase

Zwar grinst Tijan Njie* in seiner aktuellen Insta-Story schon wieder gut gelaunt in die Kamera und meint, er würde sich hervorragend fühlen und auf das nächste „Let‘s Dance“-Training freuen, aber zuvor musste der „AWZ“-Star bereits ordentlich einstecken. So soll das harte Tanztraining bereits seine Spuren in Tijans Gesicht - oder genauer gesagt seiner Nase - hinterlassen haben. Die hat seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger in eigenen Worten nämlich „leicht gestriffen“, doch für Tijan war das offensichtlich schon etwas mehr: „Das nennt sich streifen?! Meine Nase ist schon ganz schief - guck mal!“, jammert der vermeintlich schwer geschundene Tijan Njie in einem auf RTL.de veröffentlichten Video in die Kamera und zieht zur Verdeutlichung seines Leides eine Schnute. Doch auch bei genauerem Hinsehen scheint nichts das Antlitz des „Alles was zählt“-Stars zu entstellen und selbiger auch schon wieder über das kleine Trainingsmalheur lachen. Zwar gibt Kathrin später doch noch zu, ihm „schon echt“ eine mitgegeben zu haben, doch das ganze scheint nochmal glimpflich ausgegangen zu sein. Nicht so aber für Loiza Lamers*, denn auf ihrem Unterarm prangt bereits ganz deutlich eine erste Blessur.

+ Tijan grinst für seine Insta-Story gut gelaunt aus dem Training in die Kamera. © Instagram/ Tijan Njie

Auch bei Loiza Lamers und Martin Klempnow hat das Training für „Let‘s Dance“ deutliche Spuren hinterlassen

„Sie haben mir gesagt, das würde Spaß machen“, erinnert sich Loiza und hält als Gegenbeweis ihren Arm in die Kamera. Tatsächlich ist da schon ein ordentlicher blauer Fleck zu sehen. Nicht blau, aber dafür ein wenig braun ist auch schon das Gesicht von Martin Klempnow - das scheint aber eher an dem „Bootcamp“ seiner Tanzpartnerin Marta Arndt. Denn während andere im Training Kuchen essen würden, liefe das mit ihr eben ein wenig anders, wie der Schauspieler bei RTL.de witzelt. „Ich finde, das steht mir aber auch“, meint der mit Kriegsbemalung getarnte Martin. Ob das die „Let‘s Dance“-Jury* ähnlich sieht oder Martin Klempnow sein Gesicht für die nächste „Let‘s Dance“-Folge doch besser abwäscht, wird sich am Freitagabend zeigen, denn immer dann läuft die beliebte RTL-Tanzshow*. Einstweilen sorgen vor allem die prominenten Kandidaten aber auch fernab des Parketts für Aufregung, wie es zum Beispiel Tijan Njie wegen eines pikanten Funds in seiner Kabine getan hat.

lros

