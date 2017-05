Letzter Drehtag: Nächster GZSZ-Star geht

Berlin - Neun Jahre lang war sie als Jasmin Flemming ein fester Bestandteil der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ). Am Freitag war nun letzter Drehtag für die Schauspielerin Janina Uhse in der Potsdamer „GZSZ“-Kulisse.

Das teilte RTL mit. Die 27-jährige Dithmarscherin will sich neuen Aufgaben widmen. Unter anderem betreibt sie einen Food-Blog auf Facebook. Im Sommer wird sie letztmalig auf dem Bildschirm bei „GZSZ“ zu sehen sein. Mehr über Janina Uhse will RTL am Mittwoch nach der offiziellen Jubiläumsfolge in Spielfilmlänge (19.40 Uhr) in einer Spezial-Sendung zum Thema „25 Jahre GZSZ - Stars, Stories & Geheimnisse“ bringen, hieß es.

dpa