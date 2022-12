Liebes-Aus bei „Hartz und herzlich“ – Jack und Kathleen sind getrennt

Zuletzt haben die „Hartz und herzlich“-Darsteller Jack und Kathleen ihre Liebe mit dem Ja-Wort gekrönt. Lesen Sie hier, wieso das Liebes-Glück nicht lang gehalten hat:

Die RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ begleitet die Bewohner der Rostocker Plattenbauten in ihrem Alltag, der von Geldsorgen und gesundheitlichen Problemen geprägt ist. Zuletzt haben die „Hartz und herzlich“-Darsteller Jack und Kathleen ihre Liebe mit dem Ja-Wort gekrönt. Die RTLZWEI-Zuschauer haben ihre Trauung mitverfolgt.

MANNHEIM24 verrät, wieso „Hartz und herzlich“-Darsteller Jack und Kathleen jetzt getrennte Wege gehen.

Bisher haben Jack und Kathleen Streit und Ärger in der Beziehung locker gesehen: „Klar, jedes Paar streitet sich mal, aber das ist so normal“, erklärt sie in der Sozialdoku. (sik)