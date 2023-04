Manifest: Wann geht die finale Staffel bei Netflix weiter?

Poster zur Serie „Manifest“ © Netflix

Der zweite Teil der Finalstaffel der Erfolgsserie „Manifest“ wird unter Fans sehnlichst erwartet. Zum Osterwochenende hat Netflix nun verraten, wann damit zu rechnen ist. Das Datum ist ein ganz besonderes.

Im Serienuniversum von „Manifest“ ist der 2. Juni ein ganz besonderes Datum, lange bekannt als „Death Date“. Nun hat Netflix verkündet, an ebenjenem Tag die letzten Episoden der Mysteryserie zu veröffentlichen. Der zweite Teil der vierten Staffel, der aus den zehn letzten Folgen besteht, wird also am 2. Juni 2023 beim Streamingdienst online gehen.

Die erste Episode wird auf dem ATX TV Festival im Juni ihre Premiere feiern, in Anwesenheit von Showrunner Jeff Rake und Cast-Mitgliedern, wie Variety berichtet.

In der Serie spielt der 2. Juni eine besondere Rolle. Nachdem die 828 Passagiere zunächst vermuteten, dass sie am sogenannten „Death Date“, dem 2. Juni 2024, ihr Leben verlieren, hat die Story gezeigt, dass die Auswirkungen des Tages noch größere Kreise ziehen könnten und die ganze Welt bedrohen. Weitere Infos zur letzten Staffel der Serie lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)