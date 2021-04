Markus Lanz (ZDF): Emotionale Corona-Debatten mit Spitzenpolitikern

Hamburger Talkshow

Die Coronavirus-Krise hält auch die ZDF-Talkshow von Moderator Markus Lanz in Atem. Einschränkungen, neue Regeln, Verbote – in der Hamburger Runde wird diskutiert.

Hamburg-Altona – Markus Lanz* läuft seit Beginn der Coronavirus*-Krise zur Höchstform auf. Der ZDF-Moderator nimmt seine Gäste knallhart in die Mangel und will Antworten hören. Ob Ärzte oder hochrangige Politiker, vor dem Hamburger Talkmaster ist niemand sicher. Debatten und Diskussionen liegen Markus Lanz am Herzen, die Konfrontation scheut er nur selten. Erfahren musste dies schon CDU-Boss Armin Laschet, der in die Mangel genommen wurde*.

Markus Lanz (ZDF): Moderator greift Politiker an – und kritisiert lasche Corona-Politik

Generell zeigt sich Markus Lanz nicht von seiner zärtlichsten Seite, wenn er über die Coronavirus-Krise spricht. Undurchsichtige Auflagen, Regeln, Einschränkungen, keine klare Linie hinsichtlich eines harten Lockdowns – all dies führt zu emotionalen Ausbrüchen des ZDF-Moderators. Oftmals an der Seite des Talkmasters: Gesundheitsökonom Karl Lauterbach*. Der SPD-Politiker gibt den Corona-Mahner und kritisiert die Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung als zu lasch.

Darüber gilt es zu diskutieren, Markus Lanz* nimmt die Vorlagen seines Gesprächspartners in aller Regelmäßigkeit auf. Der ZDF-Moderator befürchtet, dass einige Politiker ihre Corona-Entscheidungen geschickt zum Werben für die eigene Person nutzen. Schließlich rückt die Bundestagswahl im September 2021 immer näher. Dementsprechend fühlt Lanz den Laschets und Söders dieses Landes auf den Zahn.

Sendungen von „Markus Lanz“ im Überblick: CSU-Generalsekretär redet sich um Kopf und Kragen

Markus Lanz vom Dienstag, 20. April 2021*: „Markus Lanz“ (ZDF): Baerbock-Kritik – Cem Özdemir platzt der Kragen – In der Hamburger Runde von Markus Lanz wird massive Kritik an Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock geübt. Doch nicht mit Parteikollege Cem Özdemir, der sich tierisch darüber aufregt und Partei für seine Kollegin ergreift.

Markus Lanz vom Donnerstag, 15. April 2021*: „Markus Lanz“ (ZDF): Unions-“Massaker“ – sticht Söder Laschet aus? – Wer tritt für die Union bei der Bundestagswahl 2021, um Kanzlerin Angela Merkel zu beerben? Eine Frage, der Markus Lanz mit seinen Gästen auf den Grund gehen will. CSU-Urgestein Peter Ramsauer ist sich sicher: Markus Söder profiliert sich so sehr, dass Armin Laschet das Nachsehen hat.

Markus Lanz vom Mittwoch, 14. April 2021*: „Markus Lanz (ZDF): Berlins Bürgermeister verteufelt Ausgangssperre – In der Hamburger Runde von Markus Lanz geht es so richtig zur Sache. Großes Gesprächsthema in der ZDF-Talkshow sind die nächtlichen Ausgangssperren. Hierzu hat Berlins Bürgermeister Michael Müller eine klare Meinung. Er hinterfragt den Sinn dieses Konzepts und möchte vielmehr, dass der Fokus auf Aktivitäten liegt, die drinnen ausgeübt werden.

Markus Lanz vom Dienstag, 13. April 2021*: „Markus Lanz: ZDF-Moderator rastet aus – CSU-Politiker verbreitet Lügen“ – Das hat ZDF-Moderator Markus Lanz nicht kommen sehen. CSU-Generalsekretär Markus Blume ist der Meinung, dass es innerhalb der Probleme keine Konfliktherde gibt. Das sieht der Hamburger Talkmaster jedoch anders und will seinem Gast nicht glauben. Es kommt, wie es kommen muss, Lanz wird emotional und nimmt Blume ins emotionale Kreuzverhör.