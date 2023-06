Men in Black: Sergio Calderón mit 77 Jahren verstorben

Sergio Calderón in „Ruinen“ © Paramount Pictures

Der in Mexiko geborene US-Schauspieler Sergio Calderón ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Er war in Filmen wie „Men in Black“ oder „Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt“ zu sehen sowie in der Kultserie „Das A-Team“.

Sergio Calderón ist tot. Der am 21. Juli 1945 in der mexikanischen Kleinstadt Coatlán del Río geborene US-Schauspieler starb vergangenen Mittwoch, den 31. Mai 2023 in seiner Wahlheimat Los Angeles. Er wurde 77 Jahre alt und schied im Beisein seiner Familie davon, wie sein Agent gegenüber Deadline bestätigte.

In der jüngeren Vergangenheit war Calderón unter anderem in Serien wie „Better Things“ bei FX oder „The Resort“ bei Peacock in kleineren Gastrollen zu sehen. Im Filmbereich findet man Einträge wie „Ruinen“ (2008) - wo er einen Maya-Chef spielte - oder die Familienkomödie „Meine Frau, unsere Kinder und ich“ (2010) in seiner Vita. Wo der Darsteller sonst noch zu sehen war, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)