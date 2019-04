Heftige Szenen im TV: Micaela Schäfer vor laufender Kamera sexuell belästigt - Vorfall mit drastischen Konsequenzen

Micaela Schäfer ist aktuell in der ProSieben-Sendung „Get the F*ck out of my House“ zu sehen.

Heftige Szenen bei „Get the F*ck out of my House“ auf ProSieben. Micaela Schäfer wird vor laufender Kamera sexuell belästigt. Ein Vorfall, der nicht ohne Konsequenzen bleibt.

Update vom 15. April 2019: Egal ob in knappen Outfits, mit zweideutigen Andeutungen oder mit intimen Gesprächen: Micaela Schäfer ist für ihre freizügige und offene Art bekannt. Seit wenigen Tagen präsentiert sich das Erotikmodel nun in der zweiten Staffel von "Get the F*ck out of my House" auf ProSieben. Auch hier hüpfte die 35-Jährige bereits in Folge eins in Unterwäsche durch das Haus. In Folge zwei wird Schäfer nun jedoch von einem Mitstreiter sexuell belästigt, Kandidat Kevin hatte sich bei dem Anblick des Models offenbar nicht mehr unter Kontrolle.

Mit 99 Kandidaten kämpft Micaela Schäfer in einem kleinen Haus um jede Menge Geld. Auf rund 63 Quadratmetern eingesperrt, versuchen sich die überwiegend unbekannten Kandidaten die Langeweile zu vertreiben. Das Erotikmodel verstellt sich auch in dem TV-Container nicht, kleidet sich gewohnt freizügig. Für Kandidat Kevin offenbar eine Einladung zur Belästigung, klatscht er der 35-Jährigen doch einfach dreist auf den Po. Für Micaela Schäfer eine absolute Demütigung: „Im Haus bin ich sehr freizügig rumgelaufen – wie immer halt. Ich stand ganz normal am Tisch. Dann hat mir der Herr mit voller Wucht auf meinen Hintern geklatscht. Völlig respektlos! Er stand noch mit anderen Typen da, die blöd gegrinst haben.“

Eine Aktion, die sich der Reality-TV-Star nicht gefallen lässt. „Ich hatte das Gefühl, dass ich mit 12-Jährigen zusammen bin. Mich hat dies schon sehr verletzt. Ich war perplex, habe ihn aber zu Rede gestellt. Er hat nur blöd gegrinst und sich entschuldigt“, erklärt Schäfer gegenüber Bild. Doch die 35-Jährige ist sich sicher, dass die Entschuldigung des Kandidaten nicht ernst gemeint war. Für das Model Grund genug, den Vorfall beim Hausboss zu melden. Doch damit nicht genug: Kandidat Kevin wird im Anschluss aus der Show geworfen. „Nur weil ich einen String trage, ist das keine Einladung mir auf den Hintern zu schlagen“, stellt Micaela Schäfer klar.

Update, 10.04.2019: Schon bei der allerersten Folge von Staffel zwei bei "Get the F*ck out of my House" zeigt sich Micaela Schäfer wie gewohnt: unbekleidet, hemmungslos und dauergeil. So fragt sie direkt in die Runde, mit welchen Frauen oder Männern die Kandidaten gerne etwas im Haus anfangen würden.

Mitkandidatin Selina (27) wird bei „Wahrheit oder Pflicht“ im Nebenzimmer beauftragt, Micaela zu bitten, ob sie sie lecken dürfe. Die kam ihrer Pflicht nach und ging auf Micaela zu: „Ich habe mich ein bisschen in dich verliebt und möchte dich gerne lecken ...“

Für das Nacktmodel scheinbar eine so normale Frage wie für andere Menschen: „Wie viel Uhr ist es?“. Vor versammelter Mannschaft zog die 35-Jährige eine ihrer Brüste blank und drückte Selina prompt in ihr De­kolle­té.

Wenig später kam sie selbst bei dem Spiel dran und musste nun eine andere Kandidatin knutschen. Wieder hielt ProSieben voll drauf und spielte den Katy-Perry-Song „I kissed a girl“. Die Mädels genossen ihren Auftritt sichtlich und machen die Trashshow während der Primetime kurzzeitig zum Softporno. „Eine hat mir an der Brust geleckt und die andere hat mich mit Zunge geküsst“, schwärmt Micaela danach. „Ich hab schon so lange nicht mehr rumgeknutscht, war schon geil“, lautet ihr Fazit.

„Get The F*ck Out Of My House“: 100 Menschen, eine Toilette

Unser Artikel vom 8. April 2019:

Die ProSieben-Show „Get The F*ck Out Of My House“ geht in die nächste Runde. Nachdem bereits die erste Staffel ein voller Erfolg war, ziehen am Dienstag wieder 100 völlig fremde und unterschiedliche Menschen in eine gemeinsame WG ein. Unter den Hausbewohnern sind sowohl „normale“ Kandidaten, aber auch bekannte Promi-Gesichter, die mit der Siegprämie von 100.000 Euro liebäugeln. Die gewinnt der Kandidat, der es am längsten aushält und nach einem Monat als Letzter das Haus in Mettmann verlässt.

„Get The F*ck Out Of My House“: Diese Promis ziehen in die WG

Unter den bekannten Gesichtern finden sich etwa Sänger Martin Kesici (45), Ex-"Adam sucht Eva"-Kandidatin Natalia Osada (28), die ehemalige „Bachelor“-Teilnehmerin Saskia Atzerodt (26) oder Mike Heiter (26), der einst bei "Love Island" zu sehen war.

Micaela Schäfer: "Ich bin da, um Euch beim Ausziehen zu helfen"

Eine Kandidatin wird aber vermutlich allen die Show stehlen. Wie der Sender ProSieben am Sonntag bekannt gab, wird Nacktmodel Micaela Schäfer als 101. Bewohnerin in die WG einziehen. Die 35-Jährige wird mit den Bewohnern vermutlich auf Tuchfühlung gehen. Schon bei ihrem Einzug verspricht sie: "Ich bin da, um Euch beim Ausziehen zu helfen". An Körperkontakt sollten sich die Kandidaten ohnehin schnell gewöhnen. Denn im Gegensatz zur ersten Staffel von "Get the F*ck out of my House" ist die WG diesmal statt 113 nur noch 63 Quadratmeter groß, hat nur wenige Schlafmöglichkeiten und eine einzige Toilette.

Den Kandidaten wird also einiges abverlangt, um unter ständiger Dauerbeobachtung keinen Lagerkoller zu bekommen. Wie lange es Micaela Schäfer aushalten wird, könnte spannend werden. Sie beschwerte sich gleich zu Beginn: "Boah, hier ist ja eine Luft!"

Moderiert wird die Show der etwas anderen Art von Thore Schölermann und Jana Julie Kilka (Dienstag, 20.15 Uhr).

