Die Minions sind zurück: Genialer Trailer zu „Ich-Einfach unverbesserlich 3“

München - Die Minions sind wieder da! Der Trailer zu „Ich-Einfach unverbesserlich 3“ verrät nun: Zu Guru, seinen Kinder und den Minions kommt ein weiteres Gesicht.

Bereits die ersten beiden Filme von „Ich-Einfach unverbesserlich“ waren in ein Riesen-Erfolg und zogen tausende in die Kinos. Nun ist der Trailer für den Dritten Film veröffentlicht worden. Und der verspricht einiges.

Die Regie übernahmen, wie bereits bei den anderen beiden Filmen, Pierre Coffin und Kyle Balda. In den Vereinigten Staaten wird die computeranimierte Filmkomödie bereits am 30. Juni 2017 in den Kinos anlaufen. Aber auch hierzulande müssen die Fans nicht mehr lange auf den Kinostart warten, denn der ist für den 6. Juli 2017 angesetzt.

Der Trailer zum Minions-Film zeigt: Gru lernt in diesem Film seinen Zwillingsbruder kennen

Eigentlich befindet sich der Gauner Gru (samt seinen Minions) im Ruhestand. Denn seit er eine Familie gegründet hat, will er eigentlich keine krummen Dinger mehr drehen. Darunter leider aber auch seine finanzielle Situation. Eines der Mädel will helfen und verkauft ihre Spielsachen auf enem Flomarkt direkt vor dem Haus der Familie. Doch auch als Gru seine Tochter beruhigt, eine Lösung hat er trotzdem nicht.

Alles ändert sich, als Gru plötzlich seinen Zwillingsbruder Dru kennen lernt, von dem er zuvor überhaupt nichts wusste. Die Familie beschließt ihn zu besuchen und ist erstaunt: Dru ist steinreich.

Doch woher hat er all sein Geld? Schnell wird klar, auch Dru ist wie sein Zwillingsbruder ein Bösewicht und Dieb. Doch ganz im Gegenteil zu seinem Bruder, übt er diesen Beruf immer noch aus.

Bezaubert und beeindruckt von dem ganzen Reichtum, lässt sich Gru von seinem Bruder überreden gemeinsam ein Ding zu drehen. Los geht die Aktion, bei der man Gru anmerkt, dass er eigentlich bereits im Ruhestand ist.

Die Minions sind natürlich auch wieder mit von der Partie und unterstützen die beiden Ganoven bei ihrem Vorhaben. Der Gegner der beiden Brüder ist in diesem Film Balthazar Bratt - ein ehemaliger Kinderstar. Warum gerade ein Kinderstar zum kriminellen Banditen wird, verrät der Trailer nicht. Auch bleibt offen, ob die beiden Brüder bei ihrem Vorhaben Erfolg haben - das wird wohl erst der Film verraten.

Der Trailer lohnt sich aber auf alle Fälle und verspricht einen weiteren witzigen und unterhaltsamen Film mit Gru, seiner Familie und den Minions.