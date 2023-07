Mission: Impossible - Dead Reckoning - Teil eins: Filmkritik

Von: Adam Arndt

Teilen

Poster zum Film „Mission: Impossible - Dead Reckoning - Teil eins“ © Paramount Pictures

Der siebte Teil der „Mission:-Impossible“-Reihe ist ein Zweiteiler namens „Mission: Impossible - Dead Reckoning - Teil eins“. Welche Mission bürden sich Ethan Hunt und sein IMF-Team diesmal auf und wie rasant geht es dabei zu?

Seit „Mission: Impossible - Rogue Nation“ aka der fünfte Teil des Actionfranchise ist Regisseur Christopher McQuarrie der feste Kreativpartner von Tom Cruise, der schon seit 1996 als Ethan Hunt in geheimen und unmöglichen Missionen die Welt rettet. Man kann sagen, dass die Reihe seitdem einen zweiten kreativen Frühling hat oder sogar auf neuen Höhen schwebt, denn Rogue Nation und auch der sechste Teil Mission: Impossible - Fallout gehören aus verschiedenen Gründen zu den besten Streifen der Reihe.

McQuarrie ist ebenfalls der Filmemacher für den Zweiteiler „Mission: Impossible - Dead Reckoning“, der wegen der Pandemie eine Weile brauchte, bis er seinen Weg ins Kino finden konnte, was auch das Budget etwas aufblähen ließ. Man merkt schon am „Teil eins“ im Titel, dass hier ein aktueller Blockbustertrend zum Zuge kommt, wobei man immerhin transparent und von Beginn der Credits an kein Geheimnis daraus macht. Ob sich der Kinogang lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)