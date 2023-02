„Musst Du soviel essen?“: Robert Geiss findet Carmen widerlich, weil sie zu viel isst

Von: Matthias Kernstock

In der elften Folger der 21. Staffel der RTL2-Serie „Die Geissens“ beleidigt Robert Geiss seine Frau Carmen, weil die seiner Meinung nach zu viel isst: „Du bist widerlich“, wirft der Multimillionär seiner Gattin an den Kopf.

Monaco – Am Montagabend läuft die elfte Folge von „Die Geissens“ bei RTL2. Bei Instagram bekommen die Zuschauer bereits einen Vorgeschmack auf die Folge. Dabei kommt es zum Streit zwischen Robert (59) und Carmen Geiss (57).

In dem Preview-Clip der Geissens bei Instagram sitzen Robert und Carmen Geiss am Esstisch. Der Clip mit dem Titel „Wenn ich versuche, meine Liebe zu zeigen“, sorgt bei den Zuschauern für Diskussionen, denn: Robert Geiss wird plötzlich sehr beleidigend.

Robert Geiss beleidigt seine Frau Carmen Geiss, weil sie seiner Meinung nach zu viel isst. © RTL2

„Du bist widerlich, weißt Du das?“, faucht der Vater von Shania (18) und Davina Geiss (19) seine Ehefrau an. „Musst Du soviel essen?“, fragt Robert die sichtlich schockierte Carmen Geiss. Die antwortet nur „Mhm“ und nickt. Ihre Reaktion scheint Robert Geiss nur wütender zu machen. Immer wieder wiederholt er seine Beleidigungen gegenüber Carmen: „Du bist widerlich“.

RTL2-Zuschauer geschockt von Roberts Beleidigungen gegenüber Carmen Geiss

Die Szenen sind so verstörend, dass selbst die treuen Fans der Self-Made-Millionäre nicht wissen, ob diese Aufnahmen echt oder fake sind. Ramona Angerer kommentiert unter den Post bei Instagram: „So würde mein Freund nur einmal mit mir reden, dann wäre der Kaffee direkt in seinem Schoß gelandet.“ Und User „Didi“ meint: „Puh, ich weiß nicht. Selbst nach so vielen Jahren Ehe sollte man nicht den Respekt verlieren.“

Instagram-Userin Butterfly stellt fest: „Nach so vielen Jahren Ehe liebt man sich nicht mehr.“ Die Meinungen der Geissens-Fans gehen auseinander. Ob der Streit nur witzig gemeint war, bezweifeln aber die meisten Kommentatoren.

Darum geht‘s in der aktuellen Staffel von „Die Geissens“

Seit Januar 2023 laufen „Die Geissens“ mit der 21. Staffel bei RTL2. „Glamouröse Abenteuer zwischen London, Istanbul und Dubai warten auf Selfmademan „Rooobert“, seine quirlige Gattin Carmen sowie die Töchter Davina und Shania“, beschreibt rtl2.de die neue Staffel auf der Homepage.

Während sich Robert und Carmen scheinbar distanzieren, entdeckt eine der Tochter ihre Leidenschaft. Millionärstochter Shania Geiss versteigerte ein selbstgemaltes Kunstwerk für eine fünfstellige Summe. Verwendete Quellen: Instagram RTLZWEI