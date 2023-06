Nach 15 Jahren: Mariella Ahrens möchte zu „Der Bergdoktor“ zurück

Von: Elena Rothammer

Teilen

Von 2008 bis 2010 war Mariella Ahrens als Dr. Martin Grubers Ex-Verlobte bei „Der Bergdoktor“ zu sehen. Im Interview mit IPPEN.MEDIA sprach die Schauspielerin über ihre Zeit bei der ZDF-Serie – und ein mögliches Comeback!

Berlin – Am „Raffello Summer Day“ in Berlin tummelten sich am 21. Juni die Stars und Sternchen. Mittendrin war auch Schauspielerin Mariella Ahrens (54). Mit IPPEN.MEDIA plauderte sie unter anderem über ihre Rolle als Ex-Verlobte von Dr. Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl (53), in „Der Bergdoktor“. Von 2008 bis 2010 verdrehte sie dem beliebten TV-Arzt den Kopf, reiste aber letztendlich wieder zurück nach New York und das Liebesglück zerbrach. Nur zu gern würde Mariella Ahrens aber zurückkommen!

Mariella Ahrens über „Der Bergdoktor“: „Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich nochmal wiederkomme“

Wie erfolgreich „Der Bergdoktor“ geworden ist, hat selbst Hauptdarsteller Hans Sigl nicht kommen sehen. An diesem Erfolg war zeitweise auch Mariella Ahrens beteiligt. An die Zeit am Set denkt die 54-Jährige noch heute gerne zurück. „Jederzeit würde ich da nochmal mitmachen. Es sind so tolle Kollegen, die Geschichten sind toll und die Umgebung auch“, schwärmte sie im Gespräch mit IPPEN.MEDIA von der Produktion.

Sophia Thomalla bis Mariella Ahrens: Diese Stars hatten schon Rollen bei „Der Bergdoktor“ Fotostrecke ansehen

Ein Comeback in der ZDF-Serie hält Mariella Ahrens sogar durchaus für möglich. „Ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich war ja die Ex, die dann wiedergekommen ist. Als Ärztin aus New York. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich nochmal wiederkomme. Es war ja nicht irgendwie ein Ende. Ich bin auch nicht gestorben, also insofern …“, meinte die zweifache Mutter. Auch als Zuschauerin blieb sie dem „Bergdoktor“ treu. „Ich gucke ab und zu. Nicht mehr so regelmäßig natürlich, weil ich auch viel unterwegs bin. Aber wenn ich kann, dann schau ich immer gerne rein“, erzählte sie IPPEN.MEDIA.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

„Drei Jahre dem Theater verschrieben“: 2024 will Mariella Ahrens wieder zurück zum TV

Im Fernsehen ist Mariella Ahrens inzwischen aber kaum mehr zu sehen – dafür aber auf der Theaterbühne. Vom 29. Juni bis zum 14. August 2023 spielt sie in der Komödie am Bayerischen Hof in „Abschiedsdinner“ neben Martin Semmelrogge (67). Dennoch soll es bald auch wieder zurück zum Fernsehen gehen. „Ich habe mich jetzt drei Jahre dem Theater verschrieben. Aber ich denke, ab dem nächsten Jahr werde ich das mal wieder in Angriff nehmen“, verriet sie im IPPEN.MEDIA-Interview.

Von 2008 bis 2010 war Mariella Ahrens immer wieder als Dr. Martni Grubers Ex-Verlobte bei „Der Bergdoktor“ zu sehen. Mit IPPEN.MEDIA sprach die Schauspielerin über ihre Zeit bei der ZDF-Serie – und sinnierte über ein mögliches Comeback! © ZDF / „Der Bergdoktor“; IMAGO / Eventflash

Ob und wann Mariella Ahrens tatsächlich wieder zu „Der Bergdoktor“ zurückkehren wird, steht in den Sternen. Die Fans der ZDF-Serie dürfen sich aber trotzdem auf reichlich neue Geschichten freuen. In der kommenden „Bergdoktor“-Staffel scheint Darstellerin Ronja Forcher (27) sogar im Boxring zu stehen. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA