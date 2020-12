„Alice in Borderland“: Erscheint eine 2. Staffel auf Netflix?

Netflix bietet seit Mitte Dezember 2020 die actiongeladene Manga-Adaption „Alice in Borderland“ an. Wird sie nach den ersten acht Folgen eine Fortsetzung erhalten?

Einigen Anime-Fans dürfte Angst und Bange geworden sein, als Netflix eine Live-Action-Serie von „Alice in Borderland“ ankündigte. Der Grund: Die amerikanische Realverfilmung des Animes „Death Note“ ist vielen Nutzern schmerzlich in Erinnerung geblieben. Auf der Website IMDb wurde die Produktion deshalb mit 4,5 Sternen von 10 Sternen abgestraft. Trotzdem möchte sich der Streamingdienst in Zukunft an weiteren Adaptionen versuchen – wie beispielsweise einer „One Piece“-Serie mit echten Schauspielern*.

In den Augen vieler Zuschauer scheint die neue Version von „Alice in Borderland“ übrigens bewiesen zu haben, dass Anime- und Manga-Neuauflagen funktionieren können. Von über 2.000 IMDb-Nutzern erhielt sie eine Durchschnittsbewertung von 8 Sternen (Stand: 15. Dezember 2020). Ob Netflix die positiven Resonanzen ausreichen, um eine 2. Staffel in Auftrag zu geben? Wir verraten die wichtigsten Details zur Fortsetzung.

„Alice in Borderland“ auf Netflix: Darum geht es in der Manga-Adaption

Wie es sich wohl anfühlt, der Protagonist eines Videospiels zu sein? Der Gamer Ryohei Arisu (Kento Yamazaki) dürfte auf diese Frage eine Antwort wissen – auch wenn er das gar nicht möchte. Zusammen mit zwei Freunden findet er sich plötzlich in einem vollkommen leergefegten Tokio wieder. Bevor sie in die normale Welt zurückkehren dürfen, müssen sie in Spielen gegeneinander antreten. Der Verlierer zahlt dabei allerdings mit seinem Leben.

„Alice in Borderland“: Erscheint noch eine 2. Staffel auf Netflix?

Die 1. Staffel von „Alice in Borderland“ erhielt kein rundes Ende. Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Macher eine weitere Season planen. Die Geschichte geht in den Mangas außerdem noch weiter, eine Vorlage für weitere Staffeln wäre also vorhanden.

Ob es eine Fortsetzung gibt oder nicht, entscheidet aber letztendlich Netflix. Bislang hat sich der Streamingdienst noch nicht zur Zukunft der Serie geäußert. Eine Stellungnahme ist allerdings in den nächsten Wochen zu erwarten. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

