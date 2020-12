„Deadly Class“ auf Netflix: Erscheint noch eine 2. Staffel?

Die Serie „Deadly Class“ schaffte es in Deutschland in die „Top 10“ bei Netflix.

Die Dramaserie „Deadly Class“ ist am 1. November 2020 auf Netflix gestartet. Fans fragen sich, ob die Comicverfilmung eine zweite Staffel bekommt.

Gerade erst ist die Serie „Deadly Class“, nach den Comics von Rick Remender und Wesley Craig, in Deutschland gestartet, schon wartet die erste Enttäuschung. Der Cliffhanger, mit dem die erste Staffel endete, wird möglicherweise niemals aufgelöst – wie filmstarts.de (Stand: 5. November 2020) berichtet, wurde die Serie bereits abgesetzt. Doch warum verlängert Netflix das erfolgreiche Drama nicht um eine zweite Staffel? Tatsächlich hat der Grund dafür wenig mit dem Streaming-Giganten zu tun.

„Deadly Class“: Die Action-Serie mit Benjamin Wadsworth wurde nicht von Netflix produziert

Obwohl Netflix in letzter Zeit mit zahlreichen Eigenproduktionen von Filmen und Serien an den Start geht, gehört die Drama-Serie „Deadly Class“ nicht dazu. Der Streaming-Anbieter besitzt lediglich die Lizenz*, eigentlich ist die Serie ein Original des US-Senders „Syfy“. Laut filmstarts.de nahm dieser die Serie bereits im Juni 2019 aus dem Programm. Den großen Erfolg, den „Deadly Class“ jetzt in Deutschland verzeichnet, konnte die Comicverfilmung in den USA nicht feiern.

„Deadly Class“ auf Netflix: Es wird vermutlich keine 2. Staffel geben

Mit einer guten Platzierung in den Top 10 der deutschen Netflix-Highlights sollte der Streaming-Anbieter eigentlich Interesse daran haben, „Deadly Class“ aufzukaufen und weiterzuführen. So konnten schon beliebte Serien wie die ursprüngliche FOX-Produktion „Lucifer“ gerettet werden, die nach ihrer Absetzung und massiven Fanprotesten von Netflix übernommen wurde. Filmstarts.de rechnet einer zweiten Staffel von „Deadly Class“ allerdings schlechte Chancen aus. In den USA hat Netflix die Serie nicht mal im Angebot, und ohne Resonanz auf dem amerikanischen Hauptmarkt lohnt sich eine Neuauflage kaum.

Ein bisschen Hoffnung bleibt den Fans allerdings: Sollte die Serie europaweit durchstarten, wird sie vielleicht auch für Netflix in den USA interessant. Falls Fans weltweit eine weitere Staffel einfordern, könnte die Comicverfilmung ihre zweite Chance erhalten.

Wer nicht daran glaubt oder einfach nicht solange warten will, kann derweil dem Tipp von filmstarts.de folgen und auf die Comicbücher zurückgreifen. Von diesen gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Sammelbänden. So kann man erfahren, wie die Geschichte um Marcus und seine Mitschüler aus King’s Dominion, dem Eliteinternat für Killer, weitergeht.

(lw) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

