Das sind die besten Serien im Juni 2020 auf Netflix, Prime Video, Disney+ & Co.

Der Sommer steht vor der Tür, doch Netflix & Co. haben gute Argumente parat, um ein paar Tage im Haus zu bleiben. Das sind die Serien-Highlights im Juni 2020.

Viele Streamingdienste haben bereits bekannt gegeben, welche Serien im Juni 2020 starten.

Auf Netflix gehen die Erfolgs-Hits "Tote Mädchen lügen nicht" und "Dark" in die letzten Runden.

Auch Sky hat mit "Penny Dreadful: City of Angels" eine vielversprechende neue Serie in petto.

Die Temperaturen steigen und gleichzeitig lockert die Regierung die Corona-Beschränkungen. Eigentlich spricht alles dafür, den Juni im Freien zu verbringen und die Sonne zu genießen. Doch auch auf dem Balkon oder auf der Terrasse können Sie Ihren Laptop, Ihr Smartphone oder das Tablet nutzen.

Warum Sie das tun sollten? Ganz einfach: Netflix*, Prime Video, Disney+, Sky und MagentaTV* bieten im Juni 2020 wieder unzählige neue Serien an, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Welche das sind, verraten wir in diesem Beitrag.

4. Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht" auf Netflix

Endspurt für "Tote Mädchen lügen nicht"*: Die letzten Folgen der kontroversen Netflix-Serie erscheinen bereits am Anfang des Monats. In der 4. Staffel befinden sich die Protagonisten in ihrem letzten High-School-Jahr - und in dieser Zeit wird sich herausstellen, ob sie einen begangenen Mord tatsächlich geheimhalten können.

Die 4. Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht" erscheint am 5. Juni 2020 auf Netflix.

1. Staffel von "Penny Dreadful: City of Angels" auf Sky Ticket

Die düstere Serie "Penny Dreadful" bekommt mit "Penny Dreadful: City of Angels"* ein Spin-Off, das im Los Angeles der 30er-Jahre spielt. Die Protagonistin kommt Ihnen irgendwie bekannt vor? Kein Wunder, denn bei der Darstellerin handelt es sich um "Game of Thrones"-Star Natalie Dormer. In dem Fantasy-Hit verkörperte sie Margaery Tyrell.

Die 1. Staffel von "Penny Dreadful: City of Angels" erscheint am 8. Juni 2020 auf Sky Ticket.

4. Staffel von "Rick & Morty" auf Netflix

Die 4. Staffel von "Rick & Morty"* ist aktuell bereits auf Sky verfügbar. Im Juni 2020 zieht Netflix allerdings nach und stellt die gesamte Season auf einmal online. Wer also kein Sky-Abo hat, muss sich nur noch wenige Tage gedulden.

Die 4. Staffel von "Rick & Morty" erscheint am 16. Juni 2020 auf Netflix.

3. Staffel von "Dark" auf Netflix

Die deutsche Serie "Dark" geht im Juni ebenfalls weiter. Danach ist allerdings Schluss, denn die Macher haben schon länger angekündigt, dass es nur drei Staffeln geben soll. Somit dürften endlich alle Fragen zu den komplexen Geschehnissen in den kommenden Folgen geklärt werden.

Die 3. Staffel von "Dark" erscheint am 27. Juni 2020 auf Netflix.

Die besten Serien im Juni 2020 auf Netflix, Prime Video, Disney+, Sky und MagentaTV

Serien/Dokus Startdatum Streamingdienst "Keeping Up with the Kardashians" - 1. und 2. Staffel 1. Juni Netflix "The Real Housewives of Beverly Hills, New York und Atlanta" 1. Juni Netflix "Gotham" - 5. Staffel 1. Juni Netflix "Angels of Death" - 1. Staffel 1. Juni Netflix "Revolutionary Love" - 1. Staffel 1. Juni Netflix "Dear my Friends" - 1. Staffel 1. Juni Netflix "Howards End" - 1. Staffel 1. Juni MagentaTV "Velvet" - 2. Staffel 1. Juni MagentaTV "Magic City" - 1. und 2. Staffel 1. Juni MagentaTV "Fuller House" - 5. Staffel, 2. Teil 2. Juni Netflix "The Purge" - 1. Staffel 2. Juni Sky Ticket "Deputy – Einsatz Los Angeles" - 1. Staffel, 2. Teil 3. Juni Sky Ticket "Baki" - 2. Staffel 4. Juni Netflix "Banking District" - 2. Staffel 4. Juni MagentaTV "Tote Mädchen lügen nicht" - 5. Staffel 5. Juni Netflix "El Presidente" 5. Juni Prime Video "Castle" - 1. bis 8. Staffel 5. Juni Prime Video "Disney Galerie: The Mandalorian" - 6. Epsiode 5. Juni Disney+ "The World According to Jeff Goldblum" - 12. Epsiode 5. Juni Disney+ "Penny Dreadful: City of Angels" - 1. Staffel 8. Juni Sky Ticket "Westworld" - 3. Staffel (auf Deutsch) 8. Juni Sky Ticket "Schooled" - 2. Staffel 11. Juni Sky Ticket "Das Grab im Wald" - 1. Staffel 12. Juni Netflix "Kipo und die Welt der Wundermonster" 12. Juni Netflix "Disney Galerie: The Mandalorian" - 7. Episode 12. Juni Disney+ "Mighty Med – Wir heilen Helden" 12. Juni Disney+ "Rick & Morty" - 4. Staffel 16. Juni Netflix "Absentia" - 2. Staffel 18. Juni Sky Ticket "LOL: Last One Laughing Australia" - 1. Staffel 19. Juni Prime Video "Disney Galerie: The Mandalorian" - 8. Episode 19. Juni Disney+ "Das Haus der 101 Dalmatiner" 19. Juni Disney+ "Alaska’s Grizzly Gauntlet" - 1. Staffel 19. Juni Disney+ "Big Sur: Wild California" - 1. Staffel 19. Juni Disney+ "Birth Of Europe" - 1. Staffel 19. Juni Disney+ "Egypt’s Treasure Guardians" 19. Juni Disney+ "Primal Survivor" - 1. Staffel 19. Juni Disney+ "Secrets Of The Zoo" - 1. Staffel 19. Juni Disney+ "United States Of Animals" - 1. Staffel 19. Juni Disney+ "Unlikely Animal Friends" - 1. bis 3. Staffel 19. Juni Disney+ "Botched" - 6. Staffel, 2. Teil 22. Juni Sky Ticket "Avenue 5" - 1. Staffel (auf Deutsch) 23. Juni Sky Ticket "Black Monday" - 2. Staffel 23. Juni Sky Ticket "Insecure" - 4. Staffel 23. Juni Sky Ticket "Pete the Cat" - 2. Staffel 26. Juni Prime Video "A.N.T.: Achtung Natur-Talente" 26. Juni Disney+ "Dark" - 3. Staffel 27. Juni Netflix "The Good Fight" - 4. Staffel 30. Juni MagentaTV, Sky Ticket "Disneys Familiensonntag" - 31. bis 34. Episode erscheint wöchentlich Disney+ "Ein Tag bei Disney" - 27. bis 30. Epsiode erscheint wöchentlich Disney+ "Küchenhelden" - 11. Episode erscheint wöchentlich Disney+ "Zugabe!" - 12. Episode erscheint wöchentlich Disney+ "Marvel’s Hero Project" - 12. bis 15. Epsiode erscheint wöchentlich Disney+ "Ein Hundeleben mit Bill Farmer" - 4. bis 7. Episode erscheint wöchentlich Disney+ "Disney Insider" - 6. Episode erscheint wöchentlich Disney+

Hinweise: Liste wird durchgehend erweitert.

