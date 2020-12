Top-Bewertungen: Diese Netflix-Serien von 2020 gefallen den Zuschauern am besten

In den letzten Monaten sind unzählige neue Netflix-Serien gestartet. Doch welche davon sind die populärsten? Wir haben die Top 5 für Sie zusammentragen.

Die Liste der Netflix-Neuheiten* ist dieses Jahr besonders lang. Trotz Corona hat es der Streamingdienst geschafft, eine Vielzahl an Serien zu produzieren und zu veröffentlichen. Einige davon kommen allerdings besser an, als andere. Wer wissen möchte, welche Inhalte am beliebtesten sind, hat die Möglichkeit, sich auf der Film- und Serien-Website IMDb ein Bild davon zu machen. Dort können Nutzer eine Höchstwertung von bis zu zehn Sternen vergeben.

Sie müssen sich allerdings nicht die Mühe machen, jede einzelne Produktion selbstständig auf IMDb nachzuschlagen. Die Top 5 der Serien-Neuheiten mit den besten Bewertungen haben wir im Folgenden für Sie zusammengefasst.

Folgende Kriterien gelten für das Ranking: Die 1. Staffel einer Serie muss 2020 auf Netflix erschienen sein. Sollten zwei oder mehr Serien die gleiche Anzahl an Sternen bekommen haben, befindet sich die Produktion, die von mehr Nutzern bewertet wurde, auf einer höheren Position.

Platz 5 der beliebtesten Netflix-Serien: „I Am Not Okay with This“

Von Anfang an waren die Chancen, dass „I Am Not Okay with This“ ein Serien-Hit wird, besonders hoch: Produziert wurde sie unter anderem von Regisseuren, die auch an der erfolgreichen Produktion „Stranger Things“ arbeiteten. Und tatsächlich fallen die Zuschauerwertungen mit 7,6 Sternen durchaus positiv aus (Stand: 9. Dezember 2020). Die lobenden Kritiken hielten Netflix allerdings nicht davon ab, „I Am Not Okay with This“ nach nur einer Staffel abzusetzen.

Mehr erfahren: Netflix: Diese Serien hat der Streamingdienst im Jahr 2020 abgesetzt.

Platz 4 der beliebtesten Netflix-Serien: „Tiger King“

Die schrille Doku „Tiger King“ erhielt Anfang 2020 eine große mediale Aufmerksamkeit. Umso mehr Menschen haben sich die Netflix-Produktion schließlich angesehen und auf IMDb abgestimmt: 7,6 Sterne erhielt die Serie von mehr als 63.000 Menschen (Stand: 9. Dezember 2020). Zum Vergleich wurde „I Am Not Okay with This“ nur von 37.000 IMDb-Nutzern bewertet.

Weitere Netflix-Neuerscheinungen erhielten eine Wertung von 7,6 Sternen. Dazu zählen „Deadly Class“, „Outer Banks“ und „Dash & Lily“ (Stand: 9. Dezember 2020).

Mehr erfahren: Star-Regisseur empört sich über „schlimmsten Streamingdienst“ – Plattform soll einen Fehler gemacht haben.

Platz 3 der beliebtesten Netflix-Serien: „Teenage Bounty Hunters“

Eine durchschnittliche Wertung von 7,7 Sternen erhielt die schräge Action-Komödie „Teenage Bounty Hunters“ (Stand: 9. Dezember 2020). In der Serie lauern zwei junge Mädchen als Kopfgeldjägerinnen fiesen Verbrechern auf. Trotz der positiven Resonanz hat Netflix angekündigt, keine 2. Staffel produzieren zu wollen. An den Kritiken kann das aber vermutlich nicht liegen.

Auch interessant: Weihnachtsserien auf Netflix: Diese Inhalte passen perfekt zur Adventszeit.

Platz 2 der beliebtesten Netflix-Serien: „Noch nie in meinem Leben...“

Eine weitere Komödie hat es in die Top 5 geschafft: Mit 7,9 Sternen erreicht „Noch nie in meinem Leben...“ den 2. Platz (Stand: 9. Dezember 2020). Fans der Serie haben übrigens Glück, denn Netflix hat bereits die Produktion einer Fortsetzung bestätigt.

Platz 1 der beliebtesten Netflix-Serien: „Das Damengambit“

Der erste Platz geht an die Serie „Das Damengambit“ mit Schauspielerin Anya Taylor-Joy. Verwunderlich ist das nicht, denn erst vor Kurzem wurde bekannt, dass die Serie einen Rekord gebrochen hat: Innerhalb der ersten 28 Tage nach ihrer Veröffentlichung erhielt sie die meisten Aufrufe, die je eine Netflix-Mini-Serie bekommen hat.

Anmerkung: Da im Jahr 2020 sehr viele Serien auf Netflix gestartet sind, können wir nicht ausschließen, einige Produktion übersehen zu haben. Das Ranking bildet womöglich also nur einen Teil der beliebtesten Serien ab. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digtal-Netzwerks.

Lesen Sie auch: Unscheinbare Sky-Serie bricht „Game of Thrones“-Rekord nach nur einer einzigen Folge.