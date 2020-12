Von Kritikern wurde sie zerrissen: Netflix setzt Serien-Flop nach nur einer Staffel ab

Das war wohl nichts: Netflix hat beschlossen, eine Serie nach nur einer Staffel zu beenden. Vermutlich schreckten die schlechten Kritiken den Streamingdienst ab.

Inmitten der Serien-Menge*, die Netflix im Jahr 2020 veröffentlicht hat, befindet sich auch der ein oder andere Flop. Zumindest sind sich die professionellen Kritiker der Film-Website Rotten Tomatoes einig, dass eine Produktion keine Bestnoten verdient hat. Die Rede ist von der satirischen Zeichentrick-Serie „Hoops“, die im August 2020 auf dem Streamingdienst gestartet ist. Gerade einmal 14 Prozent von möglichen 100 Prozent erhielt sie von den Rotten-Tomatoes-Mitgliedern. Etwas gnädiger als die Profi-Kritiker war aber zumindest die allgemeine Zuschauerschaft. Diese bewertete die Serie mit durchschnittlichen 49 Prozent.

Netflix setzt Zeichentrick-Serie „Hoops“ ab

Die Kritiken schien Netflix relativ ernst genommen zu haben. Wie Variety exklusiv berichtete, hat sich der Streamingdienst dazu entschieden, „Hoops“ nach der 1. Staffel nicht mehr fortzusetzen. Insider sollen laut dem Magazin auf die Balance zwischen Kosten für eine Serie und die Zahl ihrer Zuschauer verwiesen haben. Offensichtlich war die satirische Produktion sehr teuer, konnte aber nicht viele Nutzer für sich gewinnen.

Mit „Hoops“ wollte Netflix vermutlich an Erfolge von ähnlichen Zeichentrickserien für Erwachsene anknüpfen. Da Produktionen wie „Big Mouth“, „Disenchantment“ oder „BoJack Horseman“ mehrere Staffeln erhielten, beziehungsweise immer noch erhalten, scheinen sie bei den Abonnenten aber deutlich besser anzukommen.

Lesen Sie auch: Die meistgesuchten Serien 2020: Netflix dominiert die Top 10 mit neun Produktionen.

Für Fans von satirischen Zeichentrickserien Sie lieben Serien wie „Die Simpsons“? DVDs der einzelnen Staffeln gibt es auf Amazon, wie beispielsweise alle Folgen der 14. Season (werblicher Link).

Trailer zur Netflix-Serie „Hoops“

„Hoops“ auf Netflix: Darum geht es in der satirischen Zeichentrick-Serie

„Hoops“ handelt von Basketballtrainer Ben Hopkins, der seinem erfolglosen Basketballteam helfen will, in die große Sport-Liga aufzusteigen. In Wahrheit verfolgt er aber eigennützige Ziele: Da in seinem Leben vieles schiefläuft und sein Vater auch noch ein echter Star ist, hofft er, sich endlich beweisen zu können. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Auch interessant: Disney+: Im Jahr 2021 steigen die Abo-Preise – So teuer wird es für europäische Nutzer.

Das sind die Serien-Highlights von 2020 Das sind die Serien-Highlights von 2020

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.