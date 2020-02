Die besten Serien: Das sind die Highlights im März 2020 auf Netflix, Sky & Co.

Zeit, den März zu planen: Einige Neuerscheinungen von Serien stehen bereits fest. Wer neues Material zum "binge-watchen" benötigt, wird definitiv fündig.

Auch im März enttäuschen Streamingdienste wie Netflix oder Sky nicht, wenn es um ein vielfältiges Programm für Serien-Fans geht. Einige Highlights, die im besagten Monat erscheinen, sind bereits bekannt. Dazu zählen Neuerscheinungen, wie auch Fortsetzungen altbekannter Produktionen. Und natürlich sind die Genres wieder einmal vielfältig, um alle Geschmäcker abzudecken. Die Highlights auf einen Blick:

"Kingdom" Staffel 2 (Netflix)

Endlich ist es bestätigt: Die 2. Staffel der koreanischen Zombie-Serie "Kingdom"* wird am 13. März erscheinen. Das gab Netflix in einer Pressemitteilung bekannt. Ob die Hauptcharaktere die Apokalypse überleben werden? Erste Bilder mit dem Schriftzug "blood will spill" ("Blut wird fließen") verheißen jedenfalls nichts Gutes. Was tatsächlich passiert, werden die Zuschauer allerdings bald erfahren. Voraussichtlich werden alle Folgen am gleichen Tag hochgeladen.

"Kingdom" erscheint am 13. März auf Netflix *.

"ZeroZeroZero" Staffel 1 (Sky)

Mit "ZeroZeroZero" stellt Sky eine neue Serie vor, die auf der gleichnamigen Buchvorlage von Roberto Saviano basiert. Im Vordergrund stehen mehrere Clans aus Ländern wie Mexiko und Italien, die die Welt der Drogen beherrschen. Große Fans von Produktionen wie "Narcos" dürften mit "ZeroZeroZero" definitiv auf ihre Kosten kommen.

In Amerika wird die Mini-Serie voraussichtlich auf Amazon Prime erscheinen, weshalb der Streamingdienst bereits einen Trailer hochgeladen hat:

Die Crime-Serie wird acht Folgen umfassen und erscheint am 26. März auf Sky Ticket.

"Ozark" Staffel 3 (Netflix)

Das Thema "Drogen" steht im März hoch im Kurs: Auch die Serie "Ozark" geht weiter und erhält bereits die 3. Staffel. Ein erster Teaser kündigt eine düstere Fortsetzung an - ein schlechtes Omen für die Hauptfiguren um Marty Byrde (Jason Bateman)?

Wie es um die Charaktere steht, erfahren die Zuschauer ab dem 27. März, wenn neue Folgen auf Netflix erscheinen.

Neuheiten auf Amazon Prime?

Während Netflix und Sky schon fleißig ihre Neuerscheinungen ankündigen, hält sich Amazon Prime bislang noch relativ bedeckt. In den kommenden Tagen dürfte der Streamingdienst aber ebenfalls seine Highlights vorstellen.

Das sind die besten Serien im März 2020 auf Netflix und Sky:

Serien Startdatum Streamingdienst "Tut Tut Cory Flitzer" - 2. Staffel 1. März Netflix "Suits" - 8. Staffel 3. März Sky Ticket "Castlevania" - 3. Staffel 5. März Netflix "Spides" - 1. Staffel 5. März Sky Ticket "The Protector" - 3. Staffel 6. März Netflix "Ugly Delicious" - 2. Staffel 6. März Netflix "Champions" - 1. Staffel 8. März Netflix "The Good Doctor" - Staffel 3.2 10. März Sky Ticket "A Million Little Things" - 1. Staffel 10. März Sky Ticket "On My Block" - 3. Staffel 11. März Netflix "Dirty Money - Geld regiert die Welt" - 2. Staffel 11. März Netflix "Andere Eltern" - 2. Staffel 12. März Sky Ticket "Kingdom" - 2. Staffel 13. März Netflix "Élite" - 3. Staffel 13. März Netflix "Crazy Ex-Girlfriend" - 4. Staffel 13. März Netflix "Unser Kosmos: Die Reise geht weiter" - 2. Staffel 15. März Sky Ticket "The Boss Baby: Wieder im Geschäft" - 3. Staffel 16. März Netflix "The Outsider" - 1. Staffel 20. März Sky Ticket "Snakes on the City" - 6. Staffel 20. März Sky Ticket "Archibalds große Pläne" - 2. Staffel 20. März Netflix "Dino Girl Gauko" - 2. Staffel 20. März Netflix "Greenhouse Academy" - 4. Staffel 20. März Netflix "Inside the Factory" - 1. Staffel 24. März Sky Ticket "YooHoo: Retter in der Not" - 3. Staffel 25. März Netflix "Unorthodox" - 1. Staffel 26. März Netflix "Alaskan Bush People" - 5. Staffel 26. März Sky Ticket "ZeroZeroZero" - 1. Staffel 26. März Sky Ticket "7Seeds" - 2. Teil 26. März Netflix "Black Lightning" - 3. Staffel 26. März Netflix "Die Kultschauber" - 1. Staffel 27. März Sky Ticket "Car Masters - Von Schrott zu Reichtum" - 2. Staffel 27. März Netflix "Ozark" - 3. Staffel 27. März Netflix "Westworld" - 3. Staffel 30. März Sky Ticket "Naruto Shippuden" - 1. - 10. Staffel 31. März Netflix

