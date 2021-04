„Stranger Things“: 4. Staffel kommt voraussichtlich erst nächstes Jahr

Fans warten schon seit 2 Jahren

+ © Netflix „Stranger Things“ ist eine der beliebtesten Serien bei Netflix. © Netflix

Das Coronavirus hat so manche Produktion verzögert. Eine beliebte Netflix-Serie wird erst nächstes Jahr fortgesetzt werden.

Sei über einem Jahr macht uns das Coronavirus zu schaffen. Jede Branche ist direkt oder indirekt davon betroffen, darunter auch Produktionsstudios von Serien. Die Dreharbeiten kommen nur schleppend voran oder wurden teilweise sogar komplett gestoppt – das war zum Beispiel bei der 2. Staffel von „The Witcher“ der Fall. Eine weitere Netflix*-Serie lässt nun seit mittlerweile zwei Jahren auf eine Fortsetzung warten. Einer der Darsteller hat nun verraten, dass sich Fans noch eine ganze Weile bis zur nächsten Staffel gedulden müssen.

„Stranger Things“ Staffel 4 startet wohl erst 2022

„Stranger Things“ zählt zu den absoluten Hit-Serien von Netflix. Die Mischung aus Mystery und 80er-Jahre-Flair hat den Nerv der Zuschauer getroffen. Staffel 3 startete im Sommer 2019 und noch immer warten Fans auf die Fortsetzung. Finn Wolfhard, der in der Serie Mike Wheeler darstellt, hat in einem Videochat mit Fans verraten, dass die 4. Staffel von „Stranger Things“ irgendwann im nächsten Jahr erscheinen soll.

Angekündigt wurde die neue Season schon Ende 2019 und die Dreharbeiten begannen schon wenige Monate im Anschluss. Die Coronavirus-Pandemie führte allerdings zu erheblichen Verzögerungen. Immerhin gab es im letzten Jahr einen kleinen Vorgeschmack auf die 4. Staffel in Form eines kurzen Teaser-Trailers:

„Stranger Things“ Staffel 4: Dreharbeiten noch immer nicht abgeschlossen

Kürzlich verriet Gaten Matarazzo, der in der Serie Dustin Henderson darstellt, im Gespräch mit Collider, dass die Dreharbeiten noch immer sehr unregelmäßig stattfinden.

„Es gibt nur sehr wenige Daten, die verlässlich sind. Es ist meist eher eine Vermutung, wann wir wieder filmen werden, wann wir fertig sind, wann die Veröffentlichung sein wird, all das, weil wir immer noch nicht wissen, ob wir nächste Woche filmen werden. Ich sollte etwa nächsten Monat einen größeren Brocken abdrehen, aber obwohl das schon in etwa zwei Wochen ist, weiß ich immer noch kein genaues Datum,“ so Matarazzo.

Demnach sieht es nicht so aus, dass die Dreharbeiten und die Postproduktion noch dieses Jahr abgeschlossen werden könnten. Wer also auf einen Start der 4. Staffel in diesem Jahr hoffte, wird wohl enttäuscht. (ök)*tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

