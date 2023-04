Neue Serien im April 2023 in der ARD-Mediathek zum Streamen

Neues in der ARD-Mediathek im April 2023: Ziemlich beste Stiefmutter, Almania und Irgendwas mit Medien © ARD/SWR/NDR/OCS/Mathieu Zazzo/Ufa

In der Mediathek des Ersten halten im April drei Serien Einzug. Darunter der deutscheste Lehrer, eine französische Patchwork-Familie und eine Mockumentary über das Leben an der Universität.

Eine herzliche französische Familienserie neben dem deutschesten aller Lehrer - In der Mediathek des Ersten wird es im April humorig (hier zu den neuen ARD-Serien zum Streamen im Februar). Dabei findet eine Eigenproduktion, die man vor einem Jahr mit zwei Auftaktepisoden angetestet hat, endlich den Weg in eine volle erste Staffel. Außerdem darf man in der exklusiv für die Mediathek produzierten Comedy namens „Irgendwas mit Medien“ einen komödiantischen Blick in den Uni-Wahnsinn werfen.

6. April: Ziemlich beste Stiefmutter - 1. Staffel

Die französische Serie „Ziemlich beste Stiefmutter“ erzählt die Geschichte von Prune (Agnès Hurstel), einer 25-jährigen Stand-Up-Komikerin in Paris. Sie verliebt sich Hals über Kopf in Francis (R. Jonathan Lambert), Mitte Vierzig und Vater eines sechsjährigen Mädchens (Jehanne Pasquet), das Napoleon verehrt und gegen die neue „Stiefmutter“ in den Kampf zieht. Prune ist eine lustige junge Frau - an manchen Tagen zumindest - doch die neunmalkluge Alma bringt sie an den Rand der Verzweiflung. Prune beschließt, den Spieß umzudrehen - und hat so auch viel Stoff für ihr Stand-Up-Comedy-Programm. Am 6. April kommt die erste Staffel der Serie „Ziemlich beste Stiefmutter“ für 30 Tage in die Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders Das Erste. Im linearen Fernsehen ist die Produktion ab dem 5. April um 20.15 Uhr im NDR zu sehen. Welche Serien es noch in die Mediathek schaffen, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)