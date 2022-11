Ninja Warrior (RTL): Das große Finale - Ist Moritz Hans der klare Favorit?

Das Moderatoren-Team in der 7. Staffel „Ninja Warrior“ umfasst Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann. © Markus Hertrich/dpa

Großes Finale bei „Ninja Warrior“ 2022 auf RTL: Wer gewinnt? Moritz Hans? Oder ein anderer der sieben Finalisten? Mehr dazu erfahren Sie im Live-Ticker:

Köln - Das großes Finale von „Ninja Warrior“ 2022 zeigt RTL am Freitag, 18. November, ab 20.15 Uhr. Nach seinem dramatisch verpassten Sieg 2021, als René Casselly erster „Ninja Warrior Germany“ wurde, wird wohl niemandem mehr der Sieg bei „Ninja Warrior“ gegönnt, als dem Kletter-Profi Moritz Hans.

Mit dem Live-Ticker zum Finale auf fuldaerzeitung.de bleiben Sie auf dem neusten Stand.

Der „Let‘s Dance“-Zweite von 2020 demonstrierte in der Vorrunde erneut sein Ausnahmekönnen und zog als Sieger mit einem Safety-Pass in das Finale ein. Im Halbfinale war er hinter René Casselly der Zweitschnellste und gewann damit 5000 Euro. Während René Casselly dann im ersten Finale scheiterte, zog Moritz Hans sicher in das große Finale ein.