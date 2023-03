„Wir brauchen sofort einen Arzt“: „Biggest Loser“-Notfall endet im Krankenhaus

Von: Lukas Einkammerer

Bei „The Biggest Loser“ geht es für die Kandidaten um alles. Doch eine der Challenges geht gehörig schief – und endet in Schmerzensschreien.

Naxos – Wer für die Sat.1-Show „Leben leicht gemacht“ auf die griechische Insel Naxos fliegt, träumt vom großen Abnehmerfolg und vom begehrten Titel des „Biggest Loser“. Der Weg dorthin ist aber alles andere als leicht und gepflastert mit taffen Challenges, für die die Kandidaten über ihre Grenzen gehen müssen. In der neuesten Folge endet die Herausforderung für Pia mit einem medizinischen Notfall.

„Sie hat so geschrien“: „Biggest Loser“-Kandidatin Pia bricht bei Challenge zusammen

In der aktuellen „Biggest Loser“-Staffel, in der der schwerste Kandidat aller Zeiten antritt, kämpfen die Kandidaten in zwei Teams um den Sieg – Team Blau und Team Orange – und werden dabei von Dr. Christine Theiss, Sigrid Illumaa und Ramin Abtin begleitet. In der neuesten Folge winkt den ehrgeizigen Teilnehmern ein großer Bonus – für den vorher aber eine Runde Sackwerfen gespielt werden muss. Die ersten Runden verlaufen reibungslos, doch mitten im Wurf bricht Pia plötzlich schreiend zusammen und krümmt sich vor Schmerzen im Sand.

Sofort scharen sich Abnehmende und Coaches um die Verletzte und sind vor Sorge völlig außer sich. „Und dann kippt die Pia um, ihr Bein hat einfach nicht mehr gehalten und natürlich habe ich mir gedacht, jetzt ist es vorbei, weil sie hat so geschrien“, erinnert sich Ernährungsexpertin Sigrid Ilumaa.

„Wir brauchen einen Arzt, wir brauchen sofort einen Arzt“, ruft sie den Beistehenden zu, während sie neben der jungen Frau kniet. Blitzschnell eilen ihnen Dr. Christine Theiss und Camparzt Dr. Jan Arndt zur Hilfe und Pia muss mit einer Trage abtransportiert werden.

„Angst um Pia war riesig“: Kandidatin muss bei „The Biggest Loser“ ins Krankenhaus

Nach ihrem Sturz wird Pia vom medizinischen Personal des Abnehm-Camps untersucht und muss für ein MRT ins Krankenhaus gebracht werden – eine schlimme Nachricht für die „Biggest Loser“-Kandidatin und ihre Mitstreiter. „Die Angst um Pia war riesig, weil Pia ist wahrscheinlich die ist, die am wenigsten jammert im Camp“, zeigt sich Teamkollege Torsten niedergeschlagen.

„Natürlich besteht im sportlichen Wettkampf immer ein gewisses Verletzungsrisiko und das versuchen wir zu vermindern durch sämtliche Vorsichtsmaßnahmen, die man treffen kann“, erklärt Dr. Christine Theiss. „In dem speziellen Fall kam noch hinzu, dass Pia eine alte Verletzung an dieser Stelle im Knie bereits hatte und wahrscheinlich kam es deswegen zu dem Unfall.“

„The Biggest Loser“: International erfolgreiche Abnehm-Show Wie viele ähnliche TV-Formate stammt auch „The Biggest Loser“ aus den USA. Dort läuft sie Show seit dem 19. Oktober 2004 und hat weltweit etliche erfolgreiche Ableger produziert. So wurden sowohl in europäischen Ländern wie Portugal („Peso Pesado“) und Spanien („La báscula“) als auch in China internationale Versionen der Sendung gezeigt. Eine Promi-Version namens „Big Stars – Promis specken ab“, für die Sat.1 Gäste wie Iris Klein und Patricia Blanco einlud, wurde trotz abgeschlossener Dreharbeiten 2013 jedoch nie ausgestrahlt. (Quelle: digitalfernsehen.de)

Dass ihr Abenteuer auf der griechischen Insel vor dem Aus stehen könnte, ist für Pia ein schwerer Schlag: „Der Schmerz war zweitrangig, ich habe nur gedacht: Das kann doch nicht wahr sein, (…) dass ich jetzt hier rausmuss.“ Wie es für sie weitergeht, das kommt ganz auf das Ausmaß ihrer Verletzung an. „Wenn wir die MRT-Ergebnisse haben, dann können wir sehen, ob die Kreuzbänder noch intakt sind oder ob gegebenenfalls auch eins komplett gerissen sein könnte“, betont Dr. Jan Arndt. „Das werden wir dann sehen und dann werden wir gemeinsam entscheiden, wie vorgegangen wird.“

Für Pia endet eine der Challenges bei „The Biggest Loser“ mit einem Krankenhausbesuch. Beim Sackwerfen bricht sie zusammen und muss nun am Bein untersucht werden. © Screenshot/SAT.1/Leben leicht gemacht – The Biggest Loser/Folge vom 5. März 2023 (Fotomontage)

Nachdem sich der Schock über Pias Verletzung gelegt hat, geht es für die verbliebenen „Biggest Loser“-Anwärter zurück an die Sache – und mit der Hilfe von Silke, die für die Verletzte einspringt, gelingt Team Orange der Sieg. Wie es für Pia und ihre Konkurrenten weitergeht, das erfahren Zuschauer immer sonntags um 17:30 Uhr bei Sat.1. Vor allem die Sendezeiten der neuen „Biggest Loser“-Staffel stoßen bei den Fans aber auf Kritik. Verwendete Quellen: Sat.1/Leben leicht gemacht – The Biggest Loser/Folge vom 5. März 2023, digitalfernsehen.de