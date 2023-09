One Piece: Kritik der Pilotepisode der Netflix-Serie, die man ab sofort streamen kann

Von: Tim Krüger

Szene aus der „One Piece“-Episode „Romance Dawn“ bei Netflix © Netflix

Die mit Spannung erwartete Live-Action-Adaption von „One Piece“ ist ab heute bei Netflix verfügbar. Dabei gilt der Manga beziehungsweise Anime als schwierig zu verfilmen. Gelingt dem Streamingdienst dieses Unterfangen?

Die Live-Action-Adaption „One Piece“ ist mit allen acht Episoden jetzt auf Netflix verfügbar. Los geht es mit der Episode Romance Dawn, in der Gummipirat Monkey D. Luffy (Inaki Godoy) zu seinem großen Abenteuer aufbricht. Dabei sammelt er auch seine zukünftigen Crewmitglieder Zoro (Mackenyu) und Nami (Emily Rudd) unterwegs auf.

Was geschieht im Auftakt von One Piece?

Nachdem das Setting der Serie mit einem kurzen Rückblick auf die Exekution des berüchtigten Piraten Gold Roger (Michael Dorman), dessen letzten Worte die Suche nach seinem großen Schatz (das titelgebende „One Piece“) und damit den Anbruch des Zeitalters der Piraten auslösten, eingeleitet wurde, springen wir in die Gegenwart zu unserem Protagonisten Luffy. Dieser schmuggelt sich an Bord eines Piratenschiffes unter Führung der fiesen Kapitänin Alvida (Ilia Isorelys Paulino), wo er auch den jungen Koby (Morgan Davies) kennenlernt, dessen Freiheit er erwirkt, indem er an Bord mittels seiner speziellen Gummikräfte ordentlich aufräumt. Kurz darauf erfahren wir in einem weiteren Flashback, dass er an diese Fähigkeiten kam, indem er als kleiner Junge eine besondere Teufelsfrucht verschlang. Eine ausführliche Kritik zur neuen Netflix-Serie „One Piece“ finden Sie bei Serienjunkies.de (Tim Krüger)