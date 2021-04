Oscars 2021: Corona sorgt für Veränderungen

Das ist neu

+ © Chris Pizzello Es bleibt spannend. Wer wird 2021 mit einem Oscar ausgezeichnet?. © Chris Pizzello

Auch die größte Preisverleihung der Filmbranche muss Corona-Maßnahmen ergreifen. Was erwartet die Zuschauer bei der Oscar-Verleihung 2021?

Los Angeles – Zwei Monate später als geplant findet die Oscar-Verleihung 2021 nun am 25. April in Los Angeles statt. ProSieben überträgt das Highlight für Film-Fans, das in diesem Jahr in abgespeckter Form übertragen wird. So gibt es mehrere Austragungsorte, weniger Publikum und strenge Hygieneregeln, um die Teilnehmer vor Corona zu schützen.

Aber trotz aller COVID-19-Vorsichtsmaßnahmen dürfen sich die Zuschauer auf viele spannende Momente freuen! So könnte mit Chloé Zhao zum ersten Mal eine Asiatin den Oscar für die beste Regie gewinnen. Aber auch bei den besten Haupt- und Nebendarstellern könnte es Überraschungen geben. Nordbuzz.de* verrät Ihnen, wer die diesjährigen Favoriten auf den Gewinn des begehrten Goldjungen sind. * nordbuzz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.