Outlander: So sehen die Stars der Historienserie in echt aus

Von: Loryn Pörschke-Karimi

Teilen

Die Stars der Serie „Outlander“ sind auf der Mattscheibe nur in historischer Mode zu sehen. © Starz

In „Outlander“ hüpfen die Figuren oft fröhlich durch die Zeiten und damit auch durch die verschiedenen Fashion-Ären. Doch wie sehen die Stars eigentlich aus wenn sie im 21. Jahrhundert auf dem Roten Teppich wandeln?

Der Trend geht weiter steil Richtung Historienserie. Eine liegt dabei schon lange in der Gunst der Zuschauer:innen ganz vorne: „Outlander“, die Saga um eine Krankenschwester aus den 1940er Jahren, die ins 18. Jahrhundert reist. Was für Claire eine Zeitreise mit ernsten Konsequenzen ist, wird hier zum willkommenen Ausflug aus dem Alltag. In den USA hat gerade die siebte Staffel großes Finale gefeiert.

Die Wartezeit, bis es auch hierzulande weitergeht, kann man damit überbrücken, zu schauen, wie die Darsteller in moderner, schicker Garderobe aussehen. Und wo man sie neben der Starz-Serie sonst noch auf Mattscheibe und Leindwand sehen kann. Die ausführliche Fotostrecke zu den Stars von „Outlander“ finden Sie bei Serienjunkies.de (Loryn Pörschke-Karimi)