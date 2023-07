Panagiota Petridou bekommt neue Folgen mit RTLZWEI-Show zur Primetime um 20:15 Uhr

Von: Florian Schwartz

Rückkehr der „Retourenjäger“: Freunde der Retouren-Show dürfen sich freuen. Panagiota Petridou schwingt bald wieder den Auktionshammer.

München – Deutschland liebt es, online shoppen zu gehen. Doch nicht immer gefällt die Ware und so werden jährlich rund 1,3 Milliarden bestellte Artikel zurückgeschickt: Angefangen von Kleidung über Haushaltsgeräte, Spielzeug bis hin zu Elektronikartikeln. Hier kommt Verkaufsexpertin Panagiota Petridou (44) ins Spiel. Sie auktioniert Retourenpaletten in der RTLZWEI-Sendung „Die Retourenjäger“. Fans dürfen sich freuen: Die neue Staffel steht bereits in den Startlöchern.

Panagiota Petridous „Die Retourenjäger“ sind zurück

Da es oft zu teuer ist, die zurückgeschickten Produkte im Warenhaus einzusortieren, werden viele Retouren auf Paletten verfrachtet. Diese werden oft an Großhändler zu einem Bruchteil des Originalpreises verkauft. Ein Vorgang, den sich Händlerinnen und Händler bei „Die Retourenjäger“ auf RTLZWEI zunutze machen. Denn manche hochwertige Ware könnte hier zum Schnäppchenpreis ergattert werden.

Das Konzept der Show: Die Paletten, die zur Versteigerung angeboten werden, sind mit einer Containerbox abgedeckt. Die Händlerinnen und Händler dürfen nur einen kurzen Blick darunter werfen und müssen dann abschätzen, ob es sich um Billigware oder eventuelle sogar einen richtigen Schatz handelt. Beim anschließenden Wettbieten ist eine gute Spürnase gefragt.

Neue „Die Retourenjäger“-Folgen am Start: Primetime für Panagiota Petridou

Wer macht den höchsten Gewinn? Für wen erweist sich das Wettbieten als Griff ins Klo? Dieser Frage geht Moderatorin Panagiota Petridou in neuen Folgen der beliebten RTLZWEI-Sendung „Die Retourenjäger“ auf den Grund. Und das gleich zur besten Sendezeit: Die neuen Folgen werden ab dem 31. August immer montags um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Panagiota Petridou ist zurück: Die neuen Folgen von „Die Retourenjäger“ laufen demnächst zur Primetime auf RTLZWEI. © IMAGO / Eventpress & IMAGO / STAR-MEDIA

Dabei geht es wieder emotional hoch her. Die Händlerinnen und Händler bekommen nämlich gerade mal 30 Sekunden vor Auktionsbeginn einen kurzen Einblick auf die Palette – und schon beginnt die hitzige Jagd auf Möbelstücke, Markenartikel und TV-Geräte. Doch Vorsicht: Auch defekte Produkte können dabei sein.

Autoverkäuferin Panagiota Petridou gibt auf Instagram immer wieder Einblicke in ihr Privatleben. So begeisterte sie ihre Fans schon mal mit dem ein oder anderen offenherzigen Schnappschuss. Verwendete Quellen: presseportal.de