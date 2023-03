Partnertausch bei „Let‘s Dance“: Fliegen jetzt neue Paare raus?

Überraschung in neuer Staffel

Bei „Let‘s Dance“ werden die Paare in Show 6 getauscht. Das würde bedeuten, dass ein neues Duo fliegt. Lesen Sie hier, ob neue Paare bei „Let‘s Dance“ rausfliegen:

Lesen Sie auch „Let‘s Dance“ auf RTL: Partnertausch! Fliegen jetzt neue Paare raus? „Let‘s Dance“ auf RTL: Partnertausch! Fliegen jetzt neue Paare raus?

„Let‘s Dance“ auf RTL verkündete am Freitag (24. März) eine Riesen-Überraschung: Die Paare werden in Show 6 getauscht. Das ist eine Situation, die es so noch nie bei „Let‘s Dance“ gab. Trotzdem wurden die Paare bereits neu gemischt. Mit den neuen Partnern würde es bedeuten, dass auch neue Paare in der Sendung am Freitag (31. März) rausfliegen.

MANNHEIM24 verrät, ob in Show 6 von „Let‘s Dance“ tatsächlich neue Paare rausfliegen

„Let‘s Dance“ auf RTL läuft bereits seit dem 17. Februar im TV. 14 Paare gingen zu Anfang an den Start. In Show 6 werden die Karten neu gemischt. Alle Folgen von „Let‘s Dance“ übrigens auch auf RTL+. (fas)

Rubriklistenbild: © RTL