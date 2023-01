Pedro Pascal: Woher kennt man den Star aus The Last of Us?

Pedros Karrierestationen © The WB/HBO

Momentan komm man kaum an Pedro Pascal vorbei. Ob auf der Kinoleinwand oder in den populärsten Serien, der gebürtige Chilene scheint ein Händchen bei der Rollenauswahl zu beweisen. Anlässlich des Starts von The Last of Us blicken wir auf seine bisherigen Karrienstationen zurück.

Als Joel Miller ist Pedro Pascal weltweit in der postapokalyptischen Dramaserie „The Last of Us“ zu sehen (den deutschsprachigen Trailer gibt es auf Sky). Doch in zahlreichen anderen Serien- und Filmproduktionen konnte sich der Darsteller in den letzten Jahren bereits einen Namen machen.

Der Chilene Pedro Balmaceda Pascal und seine Familie flüchten schon wenige Monate nach seiner Geburt 1975 aus ihrem Heimatland, um der Diktatur von Augusto Pinochet zu entkommen. Sie erhalten politisches Asyl in Dänemark. Kurz darauf zieht die Familie nach Texas, später nach Kalifornien.

Nach seinem Schulabschluss lässt sich Pedro 1993 in New York nieder, wo er Schauspiel an der New York University‘s Tisch School of the Arts studiert. Seine erste Rolle in einem Kurzfilm übernimmt er 1996. Zunächst tritt er unter seines Vaters Namen Balmaceda vor der Kamera auf, doch nachdem sich seine Mutter 1999 das Leben nimmt, ändert er seinen Künstlernamen ihr zu Ehren zu Pedro Pascal, der zudem im Englischen einfacher auszusprechen ist.

1999: Buffy the Vampire Slayer

1999 startet der Jungschauspieler durch und wird in gleich mehreren Serien als Gastdarsteller besetzt. Darunter ist auch die Kultserie „Buffy: Im Bann der Dämonen“, in der er an der Seite der Titelheldin (Sarah Michelle Gellar) zum Vampir mutieren darf. Was der Schauspieler seitdem gemacht hat, sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)