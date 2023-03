Pretty Little Liars - Original Sin: Wann kommt der Ableger nach Deutschland?

Fast ein Jahr nach der US-Premiere

+ © HBO Max Der Cast aus Pretty Little Liars - Original Sin © HBO Max

Fast ein Jahr nach der US-Premiere liefert RTL+ den jüngsten Ableger aus dem Universum der Pretty Little Liars als Deutschlandpremiere nach, denn Pretty Little Liars: Original Sin startet ab April beim deutschen Streamingdienst. Worum geht es?

Am Montag, den 10. April feiert die Serie „Pretty Little Liars: Original Sin“ ihre Deutschlandpremiere bei RTL+. Insgesamt wurden zunächst zehn Folgen produziert, die man in Deutschland in Doppelfolgen verfügbar macht. Eine zweite Staffel wurde auch schon bestellt, dann vielleicht mit anderem Motto. Die US-Premiere der neuen Serie ging schon im Juli 2022 über die Bühne. Bereits ab sofort sind „Pretty Little Liars“ und „Pretty Little Liars - The Perfectionists“ auf RTL+ vorzufinden.

Darum geht es in „Original Sin“: Vor 20 Jahren wurde die Arbeiterstadt Millwood von tragischen Ereignissen fast zerrissen. Nun, in der Gegenwart, wird eine Gruppe unterschiedlicher Teenmädchen - eine ganz neue Gruppe von Little Liars - von einem unbekannten Angreifer gequält. Sie sollen für die Sünden, die ihre Eltern vor zwei Jahrzehnten begangen haben, und auch für ihre eigenen, bezahlen. Die neue Serie wird eine düstere Coming-of-Age-Erzählung mit Horrorelementen sein und spielt an einem ganz neuen Ort mit einer neuen Generation von jungen Protagonist:innen. Millwood befindet sich einige Meilen von Rosewood entfernt, was genau das bedeutet, muss sich noch zeigen… (Adam Arndt)