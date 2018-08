Promi Big Brother 2018: Bewohnerin muss Haus nach Arztbesuch vorzeitig verlassen

Promi-Big-Brother 2018 hat einen Hausbewohner weniger: Am Mittwoch musste eine Kandidatin die TV-Show auf ärztlichen Rat hin verlassen.

Köln - Bereits am sechsten Tag von Promi Big Brother 2018 musste Silvia Wollny das Haus aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Das teilte der TV-Sender Sat.1 via Twitter mit.

Die 53-Jährige Silvia Wollny habe am Mittwoch Beschwerden geäußert und wurde daraufhin von einem Arzt untersucht: „Auf ärztliches Anraten musste sie das Haus umgehend verlassen und befindet sich auf dem Weg zur Familie“, heißt es in dem Tweet. Die übrigen Hausbewohner seien mit einem Brief über die Situation informiert worden.

Welche Beschwerden Silvia Wollny hatte, darüber schweigt sich Sat.1 bislang aus.

Es ist nicht der erste vorzeitige Auszug aus dem Promi-Big-Brother-Haus: Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein zog schon nach einem Tag wieder aus. Als Ersatz zog am Samstag Fußballer und Ochsenknecht-Ex Umut Kekilli ein. Ob Sat.1 auch für Silvia Wollny einen Ersatzkandidaten ins Rennen schicken wird, ist bislang nicht bekannt.

News aus dem Haus: Silvia Wollny musste #PromiBB verlassen. Sie äußerte heute erstmals Beschwerden, ein Arzt untersuchte sie. Auf ärztliches Anraten musste sie das Haus umgehend verlassen und befindet sich auf dem Weg zur Familie. Big Brother informierte die Bewohner per Brief. pic.twitter.com/8yaWykVRri — SAT.1 (@sat1) 22. August 2018

