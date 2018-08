Silvia muss kurz raus aus dem „Promi Big Brother“-Haus und die anderen freuen sich darüber. Chethrin ist aber voll mit ihrem Liebesleben beschäftigt.

Promi Big Brother 2018 Tag 7: Chethrin träumt von Kindern mit Daniel

Jede Staffel von „Promi Big Brother“ braucht ihr Liebespaar - und in diesem Jahr hat es nicht lange gedauert, bis sich zwei gefunden haben. Falls es jemand noch nicht bemerkt hat: Der Bachelor hat es Chethrin wirklich angetan. Bei den Gesprächen unter Frauen redet sie im „Promi Big Brother“-Haus nun ganz offen darüber, wie begeistert sie von Daniel ist. Seit der Kuschelei auf dem Sofa ist sie sich auch ziemlich sicher, dass er das ähnlich sieht. Auf den Punkt gebracht: „Voll mein Typ!“ Die Gefühlsausbrüche sehen bei ihrem Traummann etwas anders aus. „Ich würde sagen, wir haben ein sehr positives Verhältnis zueinander entwickelt,“ erzählt er über sein Verhältnis zu Chethrin.

+ Chethrin und Daniel kommen sich näher. © SAT.1



Als er die Chance hat, im Pool auf Tuchfühlung zu gehen, sieht das dann wieder ganz anders aus. Da greift Daniel gerne mal zu. Für Chethrin steht die Begegnung im „Promi Big Brother“-Haus jedenfalls unter einem guten Stern: „Vielleicht ist es Bestimmung.“ Vielleicht könnten die beiden sogar mal Kinder haben, denkt sich Chethrin. Vielleicht wird sich Daniel sogar eines Tages dazu bewegen lassen, das auch so euphorisch zu sehen. Aber noch passiert das alles nur in Chethrins Kopf.

Promi Big Brother 2018 Tag 7: Alle feiern, dass Silvia weg ist

Silvia ist kurzzeitig raus aus dem Haus, um sich vom Arzt untersuchen zu lassen. Dass sie wieder zurückkommen wird, wissen ihre Mitbewohner in diesem Moment noch nicht, und trotzdem ist die Stimmung super. Oder liegt es gerade daran, dass Mutter Wollny nicht mehr da ist?

Alphonso stellt jedenfalls fest, dass die „negative Energie“ weg ist. Ihm scheint es so, als wäre jetzt alles entspannter ohne das Gemecker von Silvia. „Die Energie war dunkel und schwer und hat auch die Stimmung ganz runtergeschraubt“, sagt der DSDS-Sieger. Da kann auch Nicole nicht widersprechen und der Rest der Kandidaten scheint die Sache ähnlich einzuschätzen. Endlich gibt es wieder Harmonie in der Gruppe. Auch wenn dieser Zustand nicht anhalten wird.

Promi Big Brother 2018 Tag 6: Sophia und Silvia müssen den Container verlassen

Achtung Ansteckungsgefahr! Elffach-Mama Silvia Wollny (53) äußert Beschwerden gegenüber Big Brother und wird sofort von einem Arzt untersucht. Auf ärztliches Anraten muss sie das Haus umgehend verlassen. Der Verdacht: Gürtelrose. Auch die schwangere Sophia Vegas (30), mit der Silvia Dauerzoff hatte, wird sofort aus der Gefahrenzone gebracht und ist ab sofort in Quarantäne - denn für Schwangere ist Gürtelrose höchst gefährlich! Noch ist unklar, ob die beiden wieder zurückkehren können.

+ Silvia Wollny musste das Promi-BB aus gesundheitlichen Gründen verlassen. © SAT.1

Promi Big Brother 2018 Tag 5: Chethrin und Daniel kommen sich näher

Schon lange bevor sich Model Chethrin Schulze (26) und Bachelor Daniel Völz (33) zum - angeblich - ersten mal persönlich im Promi-BB-Haus sahen, gab es um die beiden Gerüchte: War Chethrin der Grund für Daniels Trennung von Kristina?

Nachdem Chethrin Daniel schon seit dem Einzug anschmachtete, kommen sie sich jetzt endlich näher: An Tag 5 übernachten die beiden gemeinsam auf der Couch und „Flirtmaschine“ Chethrin streichelt sanft ihren Angebeteten.

+ Auf Kuschelkurs bei Promi Big Brother 2018: Chethrin und Daniel. © SAT.1

Promi Big Brother 2018 Tag 4: Katja vergnügt sich mit dem Duschkopf

Sie macht ihrem Ruf alle Ehre: Skandal-YouTuberin Katja Krasavice (22) befriedigt sich in aller Ruhe in der Badewanne mit dem Duschkopf. Sowohl Hellseher Mike Shiva (54) als auch Sophia Vegas (30) erwischen Katja bei ihrer Solo-Nummer. Davon bleibt sie aber unbeirrt. Als Sophia Katja entgeistert fragt, was sie macht, antwortet die 22-Jährige wie selbstverständlich: „Ich befriedige mich!“

+ Katja spaltet mit ihrer Brause-Action die Gemüter. © SAT.1

Promi Big Brother 2018 Tag 3: Der Streit zwischen Sophia und Silvia eskaliert

Silvia Wollny (53), Elffach-Mutter aus „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“, kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass Sophia die freudige Nachricht von ihrem Nachwuchs im TV ausplauderte, ohne ihrer Familie vorher die frohe Botschaft zu verkünden. Das eine Schwangere sich überhaupt den widrigen Bedingungen von Promi Big Brother hingibt, ist für Silvia ein weiteres No-Go. Deshalb konfrontiert Silvia Sophia sofort mit ihren Vorwürfen, als das Rollo zwischen der Villa und der Baustelle kurz hochgeht. Sophia lässt sich das nicht gefallen: "Sie soll sich mit ihrem Scheiß-Leben raushalten", lästerte sie später.

+ Silvia Wollny hat ein Hühnchen mit Sophia Vegas zu rupfen. © SAT.1

Promi Big Brother 2018 Tag 2: Sophia Vegas verkündet süßes Geheimnis

Sophia Vegas (30) lässt die Bombe platzen: Sie ist schwanger! Die Blondine - bekannt als Ex von Bert Wollersheim - machte an Tag 2 die Neuigkeiten von ihrem Nachwuchs öffentlich, noch bevor ihre Familie davon wusste. Eine Extrawurst will Sophia aber nicht. Sie sagt, sie habe ihre Schwangerschaft nur publik gemacht, damit die Zuschauer nicht denken, sie drücke sich vor Aufgaben wegen ihrerirren OP, bei der sie sich 4 Rippen entfernen ließ.

+ Chethrin Schulte gratuliert der werdenden Mama. © SAT.1

Promi Big Brother 2018 Tag 1: Fürst Heinz zieht aus

Dieser Auszug kam genauso unerwartet wie schnell: Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64) war gerade erst auf der Baustelle angekommen, da wollte er auch schon wieder raus. Seine Erklärung war ebenso seltsam: „Ich verlasse jetzt Big Brother auf eigenen Wunsch. Ich kann hier nicht bleiben, wenn man hier nur Wasser trinken darf.“ Als sein Nachfolger sprang sofort Ersatz-Kandidat Umut Kekilli ein. Später offenbarte Fürst Heinz jedoch den wahren Grund für seinen Ausstieg bei Promi Big Brother 2018.

+ Fürst Heinz haderte mit seinem Ausstieg - aber nicht lange. © SAT.1

