Promis unter Palmen: Einbruch in Wohnung von totem Willi Herren

Diebstahl in Köln

+ © Henning Kaiser/dpa In die Wohnung vom verstorbenen „Promis unter Palmen“-Star Willi Herren in Köln-Mülheim wurde eingebrochen. © Henning Kaiser/dpa

Unschöne Nachrichten aus Köln: Unbekannte sind in die Wohnung vom verstorbenen „Promis unter Palmen“-Star Willi Herren eingebrochen. Was wurde geklaut?

Köln-Mülheim – Der verstorbene Willi Herren* darf nicht in Frieden ruhen. In der Nacht nach seinem Tod, von Dienstag, 20. April 2021, auf Mittwoch, 21. April 2021, wurde in die Kölner Wohnung des ehemaligen „Promis unter Palmen“-Stars eingebrochen*. Die Polizei ermittelt bereits, es wurden einige Gegenstände entwendet. Konkret ist die Rede von einem Fernseher, einer Kreditkarten-Mappe sowie einer wertvollen Armbanduhr.

Der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer spricht von „mehreren unbekannten Tätern", die sich „unbefugt Zutritt zu der von der Polizei verschlossenen und versiegelten Wohnung des Verstorbenen verschafft" haben. Es ist noch unklar, wie die Täter in den Wohnturm kamen, in dem sich die Wohnung vom verstorbenen Willi Herren befindet. Der Wohnturm ist gesichert und kann nur durch eine Schlüsselkarte oder durch andere Bewohner von innen geöffnet werden.