Queen of Drags: Vava Vilde im Finale – ihre krasse Verwandlung

Ab Donnerstag (14. November) startet die erste Staffel von „Queen of Drags“ auf ProSieben. In der Show werden insgesamt 10 Drag Queens um die Krone kämpfen und das unter den scharfen Blicken der Jury, die aus Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz besteht. Unter den zehn Drag Queens ist auch Vava Vilde aus Stuttgart – und sie wird auf jeden Fall für außerirdische Momente sorgen.

Vava Vilde bezeichnet sich nämlich selbst auf Instagram als „German Alien Drag Export“ und ihre oftmals selbst designten Kostüme haben einen futuristischen Charakter. Seit über acht Jahren begeistert sie damit ihr Publikum. Doch nicht nur ihr galaktisches Aussehen begeistert ihre Fans, auch ihre Lip-Sync-Performances werden von ihren Followern gefeiert. Darüber berichtet HEIDELBERG24*.

„Queen of Drags“: Das bedeutet Vava Vildes Name

Der Name Vava Vilde leitet sich von „vavavoom“ ab. Das Wort beschreibt die Qualität, aufregend und attraktiv zu sein. In einem Interview mit ProSieben sagt Vava Vilde: „‚Vava‘ ist schön kurz und ich wollte, dass Vor- und Nachname den gleichen Anfangsbuchstaben haben. Vilde ist ein Wortwitz, da wir im Deutschen das englische W wie im Wort „wild“ meist nicht richtig aussprechen.“

Durch das Ehrenamt bei der AIDS-Hilfe Stuttgart hat die „Queen of Drags“-Teilnehmerin angefangen sich umzustylen. Konkrete Vorbilder hatte sie dabei aber nicht. Trotzdem findet sie bis heute ihre Inspirationen in Musik, Kunst, Natur, Popkultur. „Zum Beispiel habe ich einmal ein Outfit gebastelt, das wie flüssige Lava aussieht, weil ich die Textur und die Farbe so spannend fand. Die Art, wie Lady Gaga sich tagtäglich kompromisslos neu erfunden hat und neue Identitäten geschlüpft ist, hat mich sehr fasziniert und inspiriert“, erzählt Vava Vilde.

„Queen of Drags“: Vava Vilde über ihr anderes Leben

„Die Drag-Kunst ermöglicht es uns, alle möglichen Ideen, Fantasien und Talente auszudrücken“, meint Vava Vilde. Sie selbst könne durch ihre Verwandlung auch düstere Seiten erschaffen und bekomme gleichzeitig eine Autorität, auf die sie im Alltag weniger bestehe. „Drag ist eine Möglichkeit, sich einen eigenen Superhelden zu kreieren und Menschen auch herauszufordern“, so die „Queen of Drags“-Kandidatin.

„Queen of Drags“: Das erwartet Vava Vilde von der ProSieben-Show

Wer bei „Queen of Drags“ mitmacht, der sollte laut der 30-Jährigen talentiert sein, sich verwandeln können und für Dinge einstehen. „Ich erwarte gute Ideen und Konzepte, gute Unterhaltung und gleichzeitig auch, herausgefordert zu werden. Eine klare Identität und Einzigartigkeit. Ich möchte Überraschung, Innovation und Neuschöpfung. Ich denke, dass ich all das liefern kann“, so die Drag Queen, die von Familie und Freunden unterstützt wird. Welche Kandidatin wohl das Finale von "Queen of Drags" gewinnen wird? Darüber macht sich auch HEIDELBERG24* Gedanken.

+ „Queen of Drags“ ab Donnerstag auf ProSieben. © ProSieben/Boris Breuer Abschließend meint Vava Vilde im Interview: „Drag ist eine Kunstform und nicht das Gleiche, wie trans* zu sein. Aber es gibt natürlich fantastische Drag Queens, die trans sind. Drag ist für jeden. Es geht darum, sich zu verwandeln, die Welt zu bereichern und Spaß zu haben.“

Dabei bei "Queen of Drags" ist auch Rachel Intervention, Drag Queen aus dem Raum Heilbronn. Das berichtet echo24.de*.

„Queen of Drags“: Alle Kandidatinnen im Überblick

Aria Adams (22) aus Wolfsburg

Katy Bähm (27) aus Berlin

Yoncé Banks (27) aus Paderborn

Candy Crash (32) aus Berlin

Samantha Gold (35) aus Hamburg

Janisha Jones (26) aus München

Hayden Kryze (20) aus Bern

Catherrine Leclery (48) aus Köln

Bambi Mercury (32) aus Berlin

Vava Vilde (30) aus Stuttgart

