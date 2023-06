Queen of Oz: Doctor-Who-Begleiterin Catherine Tate in neuer BBC-Comedy

Teilen

„Queen of Oz“ © BBC One

Comedian Catherine Tate kehrt dieses Jahr nicht nur zu „Doctor Who“ zurück, sondern wartet mit einer neuen UK-Comedyserie namens „Queen of Oz“ auf. Sie spielt darin ein Skandalmitglied der königlichen Familie, das nach Australien verbannt wird. Der Serienstart erfolgt noch im Juni.

Die britische Komikerin und Schauspielerin Catherine Tate wird Ende des Jahres im dreiteiligen „Doctor Who“-Jubiläumsspecial zum 60. Geburtstag der Serie mitmischen und darin erneut als TARDIS-Begleiterin Donna Noble zu sehen sein. Darüber hinaus hat sie aber schon ein weiteres Serieneisen im Feuer und zwar die königliche Comedy „Queen of Oz“, die am 16. Juni bei BBC One anläuft. Sechs Episoden wurden bestellt.

In „Queen of Oz“ spielt Tate die englische Party-Prinzessin Georgina, die nach einer öffentlichen Blamage, bei der ein Schulbesuch und Alkohol im Spiel waren, nach Australien verbannt wird, um der königlichen Familien zukünftige Skandale zu ersparen. Zusammen mit ihrem neuen Angestellten, der PR-Dame Zoe (Jenna Owen), Privatsekretär Bernard (Robert Coleby), Sicherheits-Chef Marc (Rob Collins), Assistent Matthew (William McKenna), Haushaltsverwalter Weiwei (Anthony Brandon Wong) und Hofdame Anabel (Niky Wardley), macht sie sich auf nach Down Under, wo die Blaublütige sich vom Jetlag benommen gleich den nächsten Fauxpas leistet. Kann diese Person wirklich verhindern, dass Australien den Commonwealth verlässt? Weitere Infos lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)