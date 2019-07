Rauswurf bei der Bachelorette 2019: Krass! Er legte Gerdas Freundin flach

Spektakulärer Rauswurf bei „Die Bachelorette“ 2019: Gerda Lewis kennt Kandidat Sebastian bereits - und schickt ihn in der ersten Folge heim.

Am Mittwoch beginnt die neue Staffel von „Die Bachelorette“. 20 Männer buhlen wieder um eine Frau: In der sechsten Staffel ist Influencerin Gerda Lewis (26) die umworbene Junggesellin. In der ersten Folge erleben wir gleich einen spektakulären Rauswurf, wie es ihn in dieser Form bei der Bachelorette noch nicht gegeben hat.

Wie es im Reality-TV- und Influencer-Business nun mal so ist, kannte Gerda einen Kandidaten bereits vor der RTL-Kuppel-Show. In der ersten „Bachelorette“-Folge, die Plus-Abonnenten bereits vier Tage vor TV-Ausstrahlung auf TV NOW sehen können, sieht man das Aufeinandertreffen der beiden alten Bekannten: Als der besagte Teilnehmer aus der Limousine steigt und auf Gerda zuschreitet, ist sie alles andere als erfreut - denn er hatte schon mal ein Techtelmechtel mit Gerdas bester Freundin! Für die Bachelorette ein Grund für den Rauswurf!

Rauswurf bei „Die Bachelorette“ 2019: Achtung, Spoiler!

Obwohl Gerda Lewis letztes Jahr bei GNTM dabei war, wird sie von keinem Kandidaten auf Anhieb erkannt - außer von Sebastian Mansla (30). Bereits als er in der Limousine angefahren wird, sagt er: „Das ist die Gerda! Wir kennen uns.“ Gerda ist wenig begeistert von dem Wiedersehen. „Hätte nicht gedacht, dich hier zu sehen“, sagt sie verdutzt. Sie erklärt, dass ihre beste Freundin fast mit Sebastian zusammengekommen wäre. Sebastian schildert die Liaison ein wenig lockerer: „Ich hatte mal Kontakt zu einer Freundin von Gerda. Das ist schon ein Jahr her oder länger. Und das ist dann irgendwie auseinander gegangen.“

Der Mädels-Kodex besagt bekanntermaßen: Die Verflossenen von guten Freundinnen sind tabu! Ist das schon das Aus für Sebastian oder wird er trotz der Vorgeschichte eine Rose bekommen? Gerda Lewis bringt das Dilemma auf den Punkt: „Sebastian und ich kennen uns, weil er auch in Köln wohnt. Aber der Haken ist, dass er mit einer meiner besten Freundinnen schon fast zusammen war. Und das ist natürlich für mich nicht so toll.“

Am Ende geht Sebastian ohne Rose heim. Was Gerda ihm gegenüber mit den Worten kommentiert: „Du weißt: Das ist kompliziert.“ Vor der RTL-Kamera wird sie ein wenig präziser: „Wenn meine beste Freundin mit einem Kerl etwas hat, dann ist es für mich einfach ein Tabu-Thema.“ Heißt übersetzt: Und tschüss, Freundchen! Für Gerdas Rauswurf-Entscheidung gibt es diesen Slang Spruch: „Sisters before misters!“ Oder auch: Die Freundinnen sind wichtiger als Kerle. Oder auch „Chicks before dicks!“ Googlen Sie die Übersetzung einfach mal selbst!

Da muss auch Sebastian vor der RTL-Kamera einräumen, dass die Konstellation eher suboptimal war: „Ja, ich hatte mal was mit ‚ner guten Freundin - oder der besten Freundin sogar. Ist noch gar nicht mal so lange her. Circa ein Jahr. Das ist irgendwie auseinander gegangen. Das war nur so ein kleines Techtelmechtel...“

Und jetzt kam als Bumerang eben der Bachelorette-Rauswurf.

Rauswurf in der ersten Folge: Das ist „Bachelorette“-Kandidat Sebastian Mansla

Ebenso wie Gerda kommt der 30-jährige Sebastian aus Köln und ist mit seinen 263.000 Followern (Stand: 17. Juli 2019) der erfolgreichste Bachelorette-Kandidat auf Instagram. All zu gerne möchte Sebastian diese Follower-Schar offenbar vermehren. Er gibt den Zuschauern gleich in der ersten Folge einen Tipp: „Einfach meinen Namen eingeben, dann findet man mich.“

In einem Einspieler erklärt er, wie er es auf Instagram soweit geschafft hat: „Man muss sich positionieren und selbst zur Marke werden.“ Laut eigener Aussage kann er „sehr gut davon leben.“ Er sei „für die Liebe“ offen. „Aber im Großen und Ganzen liebe ich das auch, vor der Kamera zu stehen. Mache ich ja auch beruflich“, erklärt er. Neben seinem Job als „Content Creator auf Instagram“, wie er es nennt, hat Sebastian einen Master in „International Marketing & Media Management“ und gibt Online-Fitness-Kurse.

Diese Bachelorette-Kandidaten sind auch dabei

Unter den „Bachelorette“-Kandidaten 2019 wimmelt es nur so vor Influencern. Auch Macho Yannic (22) zeigt seine Bodybuilder-Muskeln auf Instagram. Marco (26) aus München ist ebenfalls kein Unbekannter, er ist amtierender Mister Bayern. Aus München stammt auch Headhunter Fabio (29). Mit unserem Info-Artikel bleiben Sie immer auf dem Laufenden, welche Kandidaten noch dabei und welche schon ausgeschieden sind. Außerdem können Sie hier alle Sendetermine der RTL-Show nachlesen.

sp