Regelverstöße im Dschungelcamp entsetzen Ex-Kandidat Manuel Flickinger

Teilen

Am Donnerstag (19. Januar) werden mehrere Regelverstöße im Dschungelcamp aufgedeckt. Lesen Sie hier, warum Manuel Flickinger, Ex-Kandidat, entsetzt ist:

Mehr zum Thema „Bin entsetzt!“ Regelverstöße im Dschungelcamp machen Manuel Flickinger fassungslos

Seit dem 13. Januar 2023 laufen wieder neue Folgen „Dschungelcamp“ auf RTL. Zwölf mutige Promis wagen sich dieses Jahr nach Down Under, um die Krone zu holen und König oder Königin des Dschungels zu werden. An Tag 7 der aktuellen Staffel werden mehrere Regelverstöße aufgedeckt.

MANNHEIM24 verrät, warum Ex-Kandidat Manuel Flickinger wegen der Regelverstöße im Dschungelcamp entsetzt ist.

Manuel Flickinger ist ein Celebrity und TV-Star. Seit 2019 nimmt er mittlerweile an verschiedenen Formaten im Reality-TV teil. (fas)