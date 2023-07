Robert Geiss stellt sich gegen Produktionsfirmen: „Konflikte, Konflikte, Konflikte“

Von: Madlen Trefzer

Robert Geiss gewährt nicht nur in seinem TV-Format „die Geissens“ Einblicke in seine Gedankenwelt. Lesen Sie hier, was er in einem Podcast über Produktionsfirmen sagt:

Robert Geiss ist aus dem TV-Rummel gar nicht mehr wegzudenken. Seit 2011 ist er in seiner eigenen Soap „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTLZWEI zu sehen. Zusammen mit seiner blonden Ehegattin Carmen Geiss und den beiden Töchtern Shania und Davina zeigt er tiefe Einblicke in das gemeinsame Familienleben und lässt sich von Produzenten nichts vorschreiben.

MANNHEIM24 verrät, wie Robert Geiss zu Produktionsfirmen steht.

nichts vorschreiben. Im Interview mit Chris Wolfs Podcast auf YouTube offenbart er seine Sichtweise auf verschiedene Dinge – und kritisiert dabei die Vorgehensweise von TV-Sendern. (mad)