Robert Geiss veranstaltet Oktoberfest – und verletzt sich beim Fassanstich

In der neuen Folge „Die Geissens“ ist die gesamte Familie in Partystimmung. Das lang geplante Oktoberfest in St. Tropez steht an. Doch eine Verletzung trübt die Laune. Lesen Sie hier mehr:

„O‘zapft is!“ heißt es auch in St. Tropez – denn die Geissens veranstalten ihr eigenes Oktoberfest. Zu der Mega-Fete sind rund 180 Personen eingeladen. Eine Bühne am Pool, Spiele und natürlich jede Menge Köstlichkeiten. Robert und Carmen Geiss haben keine Kosten und Mühen gescheut, um ihren Gästen einen unvergesslichen Abend zu bereiten.

MANNHEIM24 verrät, wie das Oktoberfest der „Geissens“ verläuft – und weshalb sich Robert Geiss verletzt.

Das Anschlagen des Bierfasses sollte eigentlich der Höhepunkt werden, um das Fest so richtig starten zu können – doch es kommt anders als gedacht! (sik)