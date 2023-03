Wegen dem Wendler: „Kampf der Realitystars“-Gewinner verraten

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Der Ex-„Kampf der Realitystars“-Kandidat Malkiel Rouven Dietrich verrät auf Instagram, wer die neue Staffel gewonnen hat. Grund dafür ist die RTL2-Doku mit Michael Wendler.

Phuket – Die Dokusoap mit Michael Wendler (50) und Laura Müller (22), der RTL2 nur einen Tag nach ihrer Ankündigung wieder den Stecker gezogen hat, schlägt weiterhin große Wellen. Nachdem viele Promis angedroht hatten, wegen des Projekts mit dem Sender brechen zu wollen, ging einer von ihnen noch einen Schritt weiter – und verriet Wochen vor Sendestart, wer die neue „Kampf der Realitystars“-Staffel gewinnt.

Wegen Michael Wendler: Ex-„Kampf der Realitystars“-Teilnehmer Malkiel Dietrich teilt gegen RTL2 aus

Noch dieses Frühjahr – höchstwahrscheinlich wieder ab Mitte April – gehen 23 Promis auf der thailändischen Insel Phuket bei „Kampf der Realitystars“ ins Rennen. Dabei winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro und die Ehre, in die Fußstapfen von Elena Miras (30), Loona (48) und Kevin Pannewitz (31) treten zu können. Moderiert wird das bunte RTL2-Format erneut von Cathy Hummels (35), die noch diesem Sommer einem ihrer Schützlinge den begehrten Titel „Realitystar 2023“ verleihen wird. Auf alle Beteiligten wartet nun aber eine böse Überraschung …

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Während schon viele seiner Promi-Kollegen nach dem Eklat um die Doku über Michael Wendler damit drohten, ihre Zusammenarbeit mit RTL2 zu beenden, geht vor allem Malkiel Rouven Dietrich (39) das inzwischen wieder gekippte Projekt so richtig gegen den Strich. „Wenn ein Sender einem Holocaust-Leugner, Verschwörungstheoretiker und Antisemiten eine Plattform bietet, finde ich nicht, dass man RTL2 weiter einschalten muss“, wettert der Wahrsager, der 2022 Teilnehmer bei „Kampf der Reality Stars“ war, am Dienstag (14. März) in seiner Instagramstory. Doch damit ist es für ihn noch nicht getan.

Das sind die Teilnehmer von „Kampf der Realitystars“ 2023 Giulia Siegel (48), Daisy Dee (52), Aneta Sablik (34), Ingrid Pavic (34), Percival Duke (58), Paul Janke (41), Uschi Hopf (76), Antonia Hemmer (22), Matthias Mangiapane (39), Peggy Jerofke (47), Eva Benetatou (30), Serkan Yavuz (28), Emmy Russ (23), Manni Ludolf (60), Bernd Kieckhäben (33), Daniel Schmidt (39), Lukas Baltruschat (28), Sarah Knappik (36), Sascha Sirtl (43), Jay Sirtl (45), Tim Sandt (32), Nico „Patsche“ Patschinski (46), Jéssica Sulikowski (29)

„Könnt euch das Einschalten sparen“: Ex-Kandidat verrät Sieger von „Kampf der Realitystars“ 2023

VORSICHT, SPOILER! Bei einer bloßen Schimpftirade über die fragwürdige Entscheidung von RTL2, mit den Wendlers zu drehen, bleibt es nicht, denn Malkiel Rouven Dietrich lässt kurz darauf ganz nonchalant eine Bombe platzen: Der Gewinner der kommenden Staffel von „Kampf der Realitystars“ soll „Bachelorette“-Teilnehmer Serkan Yavuz (29) sein. „Dann wisst ihr das nämlich auch schonmal, könnt ihr euch das Einschalten sparen“, begründet Malkiel den fiesen Spoiler.

Dass die gemeinsamen Pläne von RTL2 und Michael Wendler, der Deutschland einst mit einem „KZ“ verglich, vor allem Malkiel, der jüdischer Abstammung ist, schwer getroffen haben, ist nachvollziehbar. Ob es der richtige Schritt war, der harten Arbeit des Produktionsteams von „Kampf der Realitystars“ einen Strich durch die Rechnung zu machen, ist aber dennoch fraglich.

Noch dieses Frühjar geht „Kampf der Realitystars“ bei RTL2 in die nächste Runde. Wegen des Skandals um die inzwischen wieder gestrichene Wendler-Doku hat ein ehemaliger Kandidat nun verraten, wer die neue Staffel gewinnt. © RTLZWEI; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Natürlich besteht die Möglichkeit, dass sich Malkiel geirrt oder einfach nur einen beliebigen Namen genannt hat, auf eine Anfrage von bild.de soll RTL2 aber lediglich geantwortet haben, sie könnten derzeit keine Auskunft über den Sieger der Staffel geben. Es bleibt also abzuwarten, ob sich Malkiels Reality-Prophezeiung am Ende als wahr erweisen wird. Wegen Michael Wendler ist nun auch ein lukrativer Deal von Laura Müller geplatzt. Verwendete Quellen: Instagram/malkiel_dietrich, bild.de