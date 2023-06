„Geh‘ zum Seelenklempner“: Ehestreit bei „Hartz und herzlich“-Star Dieter

Von: Sina Koch

„Hartz und herzlich“ – Dieter ist verzweifelt auf Jobsuche. Seine Ehefrau Carmen möchte ihm helfen, aus seinem emotionalen Tief zu kommen. Doch das Gespräch endet im Clinch.

Die Mannheimer Benz-Baracken sind durch die Sendung „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ berühmt geworden. Schon längst zählt der Drehort zu den erfolgreichsten der Sozialdokumentation auf RTLZWEI. Die ehemalige Arbeitersiedlung zieht regelmäßig viele Zuschauer vor den Fernseher. Die Achtfach-Mutter Katrin, die Make-up-Artistin Janine und die Großfamilie von Dieter und Carmen begeistern die Fans des Formats, wie MANNHEIM24 berichtet.

Sendung Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz Baracken Sender RTLZWEI Drehort Mannheim

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Dieter und Carmen streiten sich im TV – „Willst du mich verar***en?“

Die neuen Episoden „Hartz und herzlich“, die seit Mai zu sehen sind, folgen den Baracken-Bewohnern auf Schritt und Tritt und gewähren einen Einblick in den ganz normalen Wahnsinn in Mannheim. Der siebenfache Vater Dieter ist bereits seit drei Jahren arbeitslos. Immer wieder muss der „Hartz und herzlich“-Liebling herbe Rückschläge bei der Jobsuche einstecken. Das nagt an seinem Selbstbewusstsein.

Die erfolglose Jobsuche hat ihm schwer zugesetzt – sein emotionales Tief versucht er jedoch ohne die Hilfe von Ehefrau Carmen zu überwinden. Er geht davon aus: „Die weiß nicht, dass ich mich im Moment schlecht fühle“. Doch das stimmt ganz und gar nicht! Seine Ehefrau ist sich sehr wohl bewusst, dass Dieter mit seiner Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat – und entgegnet ihm mit einem rauen Ton: „Dieter! Ich bin 27 Jahre mit dir verheiratet. Willst du mich verar***en?“

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Dieters Arbeitslosigkeit sorgt für Ärger in der Familie

Ein Wort führt zum anderen – und plötzlich kippt die Stimmung im Reihenhaus. „Ich weiß, warum es dir schlecht geht. Das sind mehrere Punkte – nicht nur die Arbeit. Nicht blöd werden jetzt!“, platzt es aus Carmen heraus. Dieter würde seine Probleme lieber in sich hineinfressen, anstatt mit seiner Familie darüber zu sprechen.

Die spitzen Bemerkungen entfachen – innerhalb kurzer Zeit – einen echten Streit zwischen den beiden. Carmen wirft ihrem Mann vor, sich nicht öffnen zu wollen. Das kann Dieter nicht auf sich sitzen lassen: „Das Zuhören ist eine andere Geschichte“, kontert er. Da der 54-Jährige sich ihr gegenüber verschließt, möchte Carmen, dass Dieter sich professionelle Hilfe sucht. (Hier alle „Hartz und herzlich“-Sendetermine)

„Hartz und herzlich“: Bei Carmen und Dieter fliegen die Fetzen © RTLZWEI/Montage Headline24

„Hartz und herzlich“ in Mannheim: Carmen empfiehlt psychologische Hilfe – „Geh‘ zum Seelenklempner“

Carmen und Dieter stecken in einer besorgniserregenden Situation: Sie empfiehlt ihrem Mann: „Du musst mal deine ganzen Baustellen abarbeiten“, doch der ist der Meinung, er brauche keine Hilfe. Sein Verhalten habe die gesamte Familie stark beeinflusst. „Du merkst auch nicht, wie kaputt du mich und die Kinder damit machst, weil du deine Laune an den falschen Stellen auslässt“, weist sie ihn zurecht.

Diese Sätze haben gesessen! Das Streitgespräch mit seiner Ehefrau Carmen hat ihm zugesetzt. „Jeder sagt zu mir: Geh‘ doch mal zum Seelenklempner. Dein Verhalten ist unterste Schublade“, lässt er die Vorwürfe Revue passieren. Verzweifelt versucht seine Familie Dieter zu helfen, aus seinem emotionalen Tief wieder herauszukommen.

„Hartz und herzlich“-Liebling Dieter belastet seine Familie mit dem Job-Frust – Carmen ist zornig

Carmen fasst die Situation wie folgt zusammen: „Er steht sich selbst im Weg!“ Dieters Arbeitslosigkeit macht sich nicht nur finanziell bemerkbar: Der „Hartz und herzlich“-Protagonist grübelt viel über die Zukunft. „Er merkt nicht, dass er uns damit teilweise kaputt macht“, erklärt seine Frau in der Sozialdoku weiter.

Die Probleme einfach runterschlucken – damit hat auch Nachbar Jerrick schlechte Erfahrungen gemacht. Weil Jerrick seine psychischen Probleme immer mehr zu schaffen machten, hat sich der „Hartz und herzlich“-Darsteller professionelle Hilfe gesucht. (sik)