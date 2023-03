Elvis’ Sohn besteht Schulabschluss – wie es beim „Hartz und herzlich“-Nachwuchs weitergeht

Von: Sina Koch

„Hartz und herzlich“ – Martin berichtet seiner Mutter Katrin und Oma Magritta stolz von einem neuen Meilenstein. Das ist der nächste Schritt in seinem Leben:

Zwischen Lebensfreude und Geldsorgen: „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken in Mannheim begeistert seit vielen Jahren Millionen Zuschauer auf RTLZWEI. Seit 2017 begleiten die Fans die Barackler bei ihrem Leben mit Hartz IV – ganz klar, dass bei den Bewohnern der Siedlung nicht immer alles nach Plan läuft. Bei Elvis‘ Nachwuchs hingegen, scheint derzeit alles nach Plan zu laufen, wie MANNHEIM24 berichtet.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Elvis‘ Sohn hat einen Schulabschluss – „mein aktueller Stand“

Besonders beliebt ist die achtköpfige Familie von Elvis und Katrin. Die Barackler aus dem „Stillen Winkel“ zeigen besonders, wie man als Großfamilie Themen wie das Erwachsenwerden angeht und trotz Meinungsverschiedenheiten immer zusammenhält. Sohn Martin stellt derzeit die Weichen für eine Zukunft, in der er nicht auf Unterstützung vom Staat angewiesen ist.

Nachdem der „Hartz und herzlich“-Nachwuchs Martin sich bei einem Autohersteller um einen Ausbildungsplatz beworben hat und eine Absage kassiert hat, gibt es jetzt gute Neuigkeiten zu vermelden. In der neuen Folge „Hartz und herzlich“ überrascht Martin seine Mutter Katrin und seine Oma Magritta mit seinen Zukunftsplänen: „Ich habe jetzt einen Hauptschulabschluss! Mein aktueller Stand ist, dass ich eine Ausbildung bei einer Tankstelle habe“.

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Katrin ist stolz auf ihren Sohn – „Das ist doch gut!“

Martin ist – wie sein Vater Elvis – ein echter Autonarr. Eine Ausbildung bei der Tankstelle hat den Vorteil, dass er neben dem Verkauf auch weiterhin seinem Hobby frönen kann. Oma Magritta möchte prompt wissen, wie er an die Ausbildungsstelle gekommen ist. Durch Bekannte sei Martin auf die Tankstelle aufmerksam geworden: „Und die suchen eh Azubis, sogar zwei Stück“, verrät der junge Brenz-Barackler im TV (hier alle „Hartz und herzlich“-Sendetermine) .

Katrin kommentiert die gute Botschaft schnell mit einem „das ist doch gut!“ und erwähnt, dass sie stolz auf Martins weitere Zukunftspläne ist. „Du hast dann am Ende eine Ausbildung in der Tasche, besser als wie du am Ende dastehst und gar nichts hast“, so Familienoberhaupt Katrin weiter.

„Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken: Martin muss eine Entscheidung treffen – „denke, eher...“

Für die Ausbildung bei der Tankstelle kann der 18-Jährige zwischen zwei Modellen wählen. „Wenn ich zwei Jahre mache, dann wäre ich Verkäufer – wenn ich drei Jahre machen will, dann ist es Einzelhandel“, erklärt Martin bei „Hartz und herzlich“. Die beliebte „Hartz und herzlich“-Mutter Katrin zeigt sich zuversichtlich und sieht die Vorteile, die die berufliche Zukunft ihres Sohnes mit sich bringt.

„Da kann man stolz sein. Martin hat einen Ausbildungsplatz“, wiederholt sie in der Sozialdoku. Die Frage, ob Martin sich für die zweijährige Ausbildung zum Verkäufer oder die dreijährige Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann entscheidet, kann er noch nicht hundertprozentig beantworten. Eine Tendenz stehe aber bereits fest: „Ich denke, eher Einzelhandel“, meint Martin. (sik)