Neues Luxus-Appartement begeistert die Geissens in Dubai – „Das ist edel geworden“

Von: Sina Koch

Die Geissens haben sich ein Winterdomizil in Dubai gekauft. In der neuen Folge ihrer Doku-Soap betreten sie erstmals ihr neu eingerichtetes Appartement. Carmen ist überwältigt:

Monaco, St. Tropez oder Kitzbühel: Die Geissens haben viele Wahlheimaten. Das Jetset-Leben führt die Millionärsfamilie auch nach Dubai. In der Folge „Cold Case: Maddox Geiss“ der aktuellen Staffel von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“, dreht sich alles um das neue Appartement der Glamour-Familie. Stolz präsentieren die Geissens das neue Zuhause in der Wüstenmetropole.

„Die Geissens“ auf RTLZWEI: Reiche Familie zeigt neue Wohnung in eigener RTLZWEI-Sendung

Wie MANNHEIM24 berichtet, haben Carmen und Robert Geiss ihre Traumwohnung in Dubai gefunden. Die Geissens wollen die neue Immobilie so luxuriös wie nur möglich einrichten. Dafür haben sie keine Kosten und Mühen gescheut. In der neuen Folge „Die Geissens“, die am 1. Mai bei RTLZWEI ausgestrahlt wird, bekommen sie erstmals ihre fertiggestellte Wohnung zu sehen.

Zum aller ersten Mal betreten sie ihre voll eingerichtete Wohnstätte – mit Blick auf den Burj Khalifa. Carmen kann sich vor Freude kaum halten: „Ich bin mal gespannt, wie es jetzt bei uns aussieht [...] Ist alles custom-made“, sprudelt es aus ihr heraus, als sie den langen Flur zu ihrem Apartment entlang schreitet.

Die Geissens lieben Luxus: Carmen ist begeistert vom Appartement – Robert bleibt skeptisch

Was ihnen – noch vor dem Betreten der Wohnung – auffällt: Die Putzfrauen sind bereits am Werk, die Wohnung für sie zu reinigen. Robert und Carmen Geiss sind angespannt und der Millionär malt sich bereits erste Horror-Szenarien aus: „Die könnten sich vermessen haben, die Schränke falsch aufgehangen haben, oder die Farbe falsch“.

Carmen fühlt sich in der neuen Wohnung direkt wohl! „Wow der sieht aber mega aus“, kommentiert die Glamour-Lady den neuen Einbauschrank. Die Freude kann Robert nicht teilen – ihm fällt etwas auf, das ihm so gar nicht passt! Aus dem TV-Lowboard ragen einige Kabel heraus. „Kabelsalat ist nicht gut, das müssen wir schon noch organisieren“, so Robert in der Sendung. Übrigens: Auch Promi-Experte Manuel Flickinger findet das Winterdomizil der Geissens „atemberaubend“ schön.

„Die Geissens“ mit neuen Folgen: Carmen und Robert wollen ihre Kinder stolz machen

Carmen und Robert Geiss wollen die Wohnung für ganz besondere „Gäste“ herausputzen: „Ich weiß schon, was Robert im Sinn hat. Wenn die Kinder kommen, muss alles perfekt sein, damit die Kinder auch stolz sind, was ihre Eltern die letzte Zeit gemacht haben“, erklärt Carmen in der aktuellen Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“.

Der Multimillionär hat bereits weitere Appartementkäufe in Dubai in Aussicht. Robert Geiss wirbt auf Instagram für eine weitere Luxusimmobilie – und erntet dafür heftige Kritik. Ehefrau Carmen ist jedenfalls begeistert vom neuen Heim: „Das ist edel geworden“, schwärmt sie über die Einrichtung.

Robert Geiss fehlt Luxus-Gegenstand im neuen Appartement: „Den haben wir entsorgt“

Robert Geiss ist von der Inneneinrichtung überzeugt – hat aber dennoch einen Wunsch, den er sich sehnlichst erfüllen möchte. Ein neuer Massagesessel soll her! „Der letzte Massagesessel war kaputt, den haben wir entsorgt. Wir brauchen einen neuen“, meint der RTLZWEI-Liebling.

Ehefrau Carmen ist da anderer Meinung: „So ein Massagesessel ist zwar stylisch, aber für mich einfach zu groß. Ich möchte den nicht in meiner Beauty-Oase haben.“ Eigentlich soll so ein Beauty-Tool entspannen – doch bei Carmen und Robert Geiss sorgt es für „Verspannungen“ zwischen den beiden. Am Ende setzt Robert aber dennoch seinen Willen durch: Er kauft den Massagesessel! (sik)